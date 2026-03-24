Küresel petrol fiyatlarının gerilemesi ve döviz kurundaki dalgalanmalar, Adıyaman dahil Türkiye genelinde akaryakıt fiyatlarının düşmesine yol açtı. Uzmanlar, indirimlerin gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıyacağını belirtiyor.

Adıyaman'daki mevcut fiyatlar şöyle:

Benzin: 65,18 TL

Motorin: 80,02 TL

LPG: 30,94 TL

Büyükşehirlerdeki fiyatlar ise şu şekilde:

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 63,01 TL

Motorin: 77,68 TL

LPG: 30,49 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 62,87 TL

Motorin: 77,54 TL

LPG: 29,89 TL

Ankara

Benzin: 63,99 TL

Motorin: 78,82 TL

LPG: 30,37 TL

İzmir

Benzin: 64,26 TL

Motorin: 79,09 TL

LPG: 30,29 TL

Yapılacak indirimler kapsamında motorinde 3,70 TL, benzinde ise 2,20 TL düşüş bekleniyor. İndirimlerin yaklaşık yüzde 75'i Eşel Mobil Sistemi kapsamında ÖTV iadesiyle sağlanacak, kalan yüzde 25'lik kısmın ise pompa fiyatlarına yansıtılması öngörülüyor.

Ekonomistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarının hızlı düşüşünün bu indirimleri tetiklediğini vurguluyor. Adıyamanlı sürücüler, özellikle dizel yerine elektrikli araçlara yönelmenin arttığını ifade ediyor.

Kaynak : PERRE