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Birçok suç kaydı bulunan ve 6 yıldır aranan şahıs Jandarma'nın yoğun istihbarat çalışması sonucu Adana'da yakalandı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince istihbari çalışmalar sonucu, birçok suçtan aranan ve 6 yıldır firari olan şahıs yakalandı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen kapsamlı istihbarat çalışmaları sonuç verdi ve 23 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıs işlemlerinin ardından Kozan Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şahıs tutuklanarak kapalı cezaevine teslim edildi.

Kaynak : PHA