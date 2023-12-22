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Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Murat Ziya Bağış, seçilmiş hastalarda kalp çalışıyorken BY-PASS ameliyatının artık mümkün olduğunu, hastaların kalp akciğer makinesine bağlamak zorunda kalmadan, 5 santimetrelik küçük bir kesi ile ameliyat edilebildiğini belirtti.

Bypass ameliyatı bir atardamarın belli bir bölgesinde meydana gelen daralma ya da tıkanma sonucunda bu atardamarın beslediği bölgenin canlılığını korumak için uygulanan cerrahi bir yöntemdir. Bir ya da birden fazla damarın ameliyatsız yöntemle açılmasına rağmen tekrar tıkanması, Ameliyat gerektiren başka bir kalp rahatsızlığının olması halinde koroner bypass ameliyatı tercih edilir.

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi hekimlerinden Uzm.Dr. Murat Ziya Bağış, Klinik olarak bir süredir başlattıkları mininal invaziv ameliyatlarına bir yenisini daha eklediklerini ifade ederek şunları söyledi; “Bu hastamızın özelliği daha evvel birkaç kez stent konmuş, kalbin en önemsediğimiz damarlarından birinin tamamen tıkanmış olmasıydı. Bize bu haliyle müracaat etti. Gerekli incelemeleri tamamladıktan sonra hastamıza Şanlıurfa'da ilk kez yapılan Kalp akciğer pompası ihtiyacı olmaksızın ve kalk durdurulmadan, 5 santimlik çok küçük bir kesiyle hastanın göğüs içinden çıkardığımız damarı, kalpte tıkalı olan damara bypas ettik.”

Ameliyatın kalp akciğer makinesine bağlanmadan ve kalp durdurulmadan yapılmasının en önemli avantajı hastaların yoğun bakım ve hastanede kalış sürelerinin azalması olduğunu belirten Bağış, Öte yandan hastanın minimal invaziv yani kapalı kalp ameliyatı denen ameliyat şeklinin getirdiği kolaylıklardan böylelikle faydalanmış olduğu ifade etti.

Kaynak : PHA