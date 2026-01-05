Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, açıklanan memur ve emekli maaş artışlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Alsan, artış oranlarının hayat pahalılığı karşısında yetersiz kaldığını belirterek, emeklilerin seyyanen zam talebinin haklı olduğunu vurguladı.

TÜİK'in Aralık 2025 verilerine göre yıllık enflasyonun yüzde 30,89 olarak açıklandığını hatırlatan Alsan, maaş artışlarının geriye dönük enflasyon hesabına dayandırılmasının milyonlarca emekli ve memuru enflasyon karşısında koruyamadığını ifade etti.

Emekli maaşları açlık sınırının altında

Açıklanan verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 12,19 oranında zam alacağını, en düşük emekli maaşının ise herhangi bir ek düzenleme yapılmaması halinde 18 bin 938 TL seviyesine yükseleceğini belirten Alsan, bu rakamların açlık sınırının altında kaldığına dikkat çekti.

Memur ve memur emeklileri için öngörülen yüzde 18,60'lık artışın da reel alım gücünü korumaktan uzak olduğunu ifade eden Alsan, çalışan memur ile emekli memur arasındaki gelir farkının giderek açıldığını kaydetti.

'Maaşlar sadaka değil, kazanılmış haktır'

Alsan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Yıllarca çalışmış, prim ödemiş emeklilerimizin yoksulluk sınırının altında yaşamaya mahkûm edilmesi kabul edilemez. Emekli maaşları sadaka değil, kazanılmış haktır. En düşük emekli maaşı derhal açlık sınırının üzerine çıkarılmalı, emekliler için kalıcı ve adil bir seyyanen zam hayata geçirilmelidir.'

Anahtar Parti'nin konun takipçisi olacağı vurgulandı

Anahtar Parti'nin, emekli ve memurların insanca yaşayabileceği bir ücret düzeni sağlanana kadar konunun takipçisi olacağını belirten Alsan, kamuoyuna saygıyla duyuruda bulundu.

