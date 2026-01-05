Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Aralık 2025 enflasyon verilerini açıklamasının ardından, 2026 yılı Ocak ayı kira artış oranı da netleşti. Milyonlarca kiracı ve ev sahibi, yeni yılın ilk ayında kiralara ne kadar zam yapılacağını merak ediyordu. Açıklanan rakamlara göre, kiralara uygulanacak üst sınır yüzde 34,88 oldu.

TÜİK verilerine göre Aralık ayında enflasyon aylık bazda yüzde 0,89 artarken, yıllık enflasyon oranı yüzde 30,89 olarak kaydedildi. 12 aylık enflasyon rakamları ise kira artışına esas alınacak şekilde yüzde 34,88 olarak belirlendi. Bu oran doğrultusunda Ocak 2026'da kiralar, mevcut kira bedelinin en fazla yüzde 34,88 üzerinde artırılabilecek.

Kira artışları, 6098 sayılı Borçlar Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, taraflar arasında yapılan kira sözleşmelerine göre hesaplanıyor. Kanuna göre yıllık kira artışı, TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık enflasyon oranı üzerinden üst sınır dikkate alınarak yapılabiliyor.

Kaynak : PERRE