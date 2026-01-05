'Değerlendirmem Kişi ya da Kurumları Hedef Almıyor'

Adıyaman Tanıtım Günleri'ne farklı dönemlerde katılım sağladığını belirten Sarı Doğan, her organizasyonda benzer yapısal eksikliklerin tekrarlandığını ifade etti. Yapılan değerlendirmenin kişi ya da kurumları hedef almak amacı taşımadığını vurgulayan Sarı Doğan, amacın Adıyaman'ın daha kapsayıcı, temsiliyet gücü yüksek ve ortak akla dayalı bir şekilde tanıtılması olduğunu söyledi.

'İstanbul'daki STK'ların Büyük Bölümü Sürece Dahil Edilmiyor'

Bugüne kadar gerçekleştirilen tanıtım organizasyonlarında, İstanbul'da faaliyet gösteren ve sayıları 80'e yaklaşan Adıyaman menşeli sivil toplum kuruluşunun önemli bir bölümünün etkinlik sürecine yeterli ölçüde dahil edilmediğini belirten Sarı Doğan, bu durumun temsilde ve görünürlükte ciddi bir eksikliğe yol açtığını dile getirdi. Sarı Doğan, yaşanan bu eksikliğin tanıtım faaliyetlerinin ruhu ve hedefiyle örtüşmediği kanaatinde olduğunu ifade etti.

'Konuyu Daha Önce de Paylaştım, Yapısal Bir Değerlendirme Yapılmadı'

Bu durumu geçmiş dönemlerde Adıyaman Federasyonu Başkanlığı ile de paylaştığını aktaran Sarı Doğan, ancak konunun yapısal boyutunu açıklayan veya tüm tarafları kapsayan bir değerlendirme yapılmadığını gözlemlediğini söyledi.

Daha sonra Kâhta ve Gerger Federasyon Başkanlarıyla yapılan görüşmelere değinen Sarı Doğan, Adıyaman'ın İstanbul'daki demografik ve örgütsel yapısı dikkate alındığında, konfederasyon çatısı altında ortak hareket etme ihtiyacının açıkça ortaya çıktığını ifade etti.

'Temsilde Denge İlkesi Zedeleniyor'

İstanbul'da yaklaşık 80 bin nüfusa sahip Kâhta topluluğunun 25 köy derneğiyle, yaklaşık 100 bin nüfusa sahip Gerger topluluğunun ise 15'e yakın köy derneğiyle federatif yapılar altında örgütlü olduğunu hatırlatan Sarı Doğan, bu büyüklüklerin Adıyaman'ı temsil eden organizasyonlarda sınırlı yer bulmasının temsilde denge ilkesini zedelediğini belirtti.

'Konfederasyon İçin Gerekli Zemin Mevcut'

Bugün İstanbul'da Adıyaman menşeli üç federasyonun fiilen var olduğunu hatırlatan Sarı Doğan, konfederasyon kurulabilmesi için gerekli federasyon sayısının bu açıdan sağlandığını söyledi. Ancak geçmişte bu yönde yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalmasının, kurumsal birlikteliğin önünde önemli bir engel olarak durduğunu ifade etti.

'Tanıtım Faaliyetleri Daha Geniş Katılımla Planlanmalı'

Özellikle Adıyaman Valiliği tarafından da desteklenen ve İstanbul'daki sivil toplum ayağı büyük ölçüde federasyonlar üzerinden yürütülen tanıtım faaliyetlerinin; daha geniş katılımla, önceden istişare edilerek ve tüm federasyon ile dernekleri kapsayacak bir anlayışla planlanmasının Adıyaman'ın ortak menfaatine daha uygun olacağını dile getiren Sarı Doğan, tanıtım süreçlerinin dar bir çevre üzerinden değil, Adıyaman'a gönül vermiş tüm sivil toplum kuruluşlarının katkı sunduğu bir zemine taşınması gerektiğini vurguladı.

'Birlikte Düşünmeye ve Sorumluluk Almaya Davet Ediyorum'

Bu değerlendirme vesilesiyle Kâhta ve Gerger Federasyon Başkanları başta olmak üzere, Adıyaman'ın birlik ve beraberliğini önemseyen tüm paydaşları daha kapsayıcı, daha katılımcı ve daha sürdürülebilir bir temsil modeli üzerine birlikte düşünmeye ve sorumluluk almaya davet eden Sarı Doğan, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

'Adıyaman'ın gerçek gücü; ayrışmada değil, ortak akıl ve kurumsal birliktelikte saklıdır.'

Kaynak : PERRE