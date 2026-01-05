Dünyanın en zenginleri belli oldu. Forbes ve diğer finans kaynaklarının güncel verilerine göre, Dünyanın en zenginleri listesinde ilk 10 arasına gren 6 kişinin servetlerinde azalma yaşanırken listenin ilk sırasında yer alan Elan Musk'ın servetinde artış yaşanması dikkat çekti.
Dünyanın En Zengin Kadını
Açıklanan listeyle beraber dünyanın en zengin kadını da belli oldu.Walmart'ın kurucusu Sam Walton'ın kızı Alice Walton, 119 milyar dolarlık tahmini servetiyle dünya sıralamasında 15. sırada yer aldı.
Ocak 2026 itibarıyla dünyanın en zengin 10 kişisi...
1. ELON MUSK
Net servet: 726 milyar dolar (geçen aya göre 244 milyar dolar artış)
2. LARRY PAGE
Net servet: 257 milyar dolar (geçen aya göre 5 milyar dolar azaldı)
3. LARRY ELLISON
Net servet: 245 milyar dolar (geçen aya göre 8 milyar dolar azaldı)
4. JEFF BEZOS
Net servet: 242 milyar dolar (geçen aya göre 2 milyar dolar azaldı)
5. SERGEY BRİN
Net servet: 237 milyar dolar (geçen aya göre 6 milyar dolar azaldı)
6. MARK ZUCKERBERG
Net servet: 226 milyar dolar (geçen aya göre 4 milyar dolar artış)
7. BERNARD ARNAULT
Net servet: 195 milyar dolar (geçen aya göre 5 milyar dolar artış)
8. JENSEN HUANG
Net servet: 162 milyar dolar (geçen aya göre 8 milyar dolar artış)
9. WARREN BUFFET
Net servet: 149 milyar dolar (geçen aya göre 3 milyar dolar azaldı)
10. STEVE BALLMER
Net servet: 147 milyar dolar (geçen aya göre 2 milyar dolar azaldı)
