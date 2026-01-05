Dünyanın en zenginleri belli oldu. Forbes ve diğer finans kaynaklarının güncel verilerine göre, Dünyanın en zenginleri listesinde ilk 10 arasına gren 6 kişinin servetlerinde azalma yaşanırken listenin ilk sırasında yer alan Elan Musk'ın servetinde artış yaşanması dikkat çekti.

Dünyanın En Zengin Kadını

Açıklanan listeyle beraber dünyanın en zengin kadını da belli oldu.Walmart'ın kurucusu Sam Walton'ın kızı Alice Walton, 119 milyar dolarlık tahmini servetiyle dünya sıralamasında 15. sırada yer aldı.

Ocak 2026 itibarıyla dünyanın en zengin 10 kişisi...

1. ELON MUSK

Net servet: 726 milyar dolar (geçen aya göre 244 milyar dolar artış)

2. LARRY PAGE

Net servet: 257 milyar dolar (geçen aya göre 5 milyar dolar azaldı)

3. LARRY ELLISON

Net servet: 245 milyar dolar (geçen aya göre 8 milyar dolar azaldı)

4. JEFF BEZOS

Net servet: 242 milyar dolar (geçen aya göre 2 milyar dolar azaldı)

5. SERGEY BRİN

Net servet: 237 milyar dolar (geçen aya göre 6 milyar dolar azaldı)

6. MARK ZUCKERBERG

Net servet: 226 milyar dolar (geçen aya göre 4 milyar dolar artış)

7. BERNARD ARNAULT

Net servet: 195 milyar dolar (geçen aya göre 5 milyar dolar artış)

8. JENSEN HUANG

Net servet: 162 milyar dolar (geçen aya göre 8 milyar dolar artış)

9. WARREN BUFFET

Net servet: 149 milyar dolar (geçen aya göre 3 milyar dolar azaldı)

10. STEVE BALLMER

Net servet: 147 milyar dolar (geçen aya göre 2 milyar dolar azaldı)

Kaynak : PERRE