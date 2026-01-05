Adıyaman'da 30 Aralık 2025 tarihinde başlayan ve iki gün boyunca etkisini sürdüren yoğun kar yağışının ardından Adıyaman Belediyesi, kent genelinde kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını kesintisiz şekilde sürdürüyor.

Belediye ekipleri, başta ana arterler olmak üzere cadde ve sokaklarda, kaldırımlarda ve ortak kullanım alanlarında kar temizliği ve tuzlama çalışmaları yaparak yaya ve trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik faaliyetlerini sürdürüyor.

Çalışmaların, ulaşımda aksamaların önlenmesi ve buzlanma riskinin azaltılması amacıyla devam edeceği bildirildi.

Kaynak : PERRE