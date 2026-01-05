Çalışma ve İş Kurumu Adıyaman İl Müdürlüğü, 2025 yılı içerisinde yürütülen Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında istihdama yönelik çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda yıl boyunca uygulanan 32 Toplum Yararına Program aracılığıyla 4 bin 684 vatandaşın geçici süreyle istihdamı sağlandı. Programlar kapsamında katılımcılara toplam 737 milyon 524 bin 520 TL ödeme gerçekleştirildi.

Toplum Yararına Programlar kapsamında vatandaşların gelir elde etmesine katkı sunulurken, kamu kurum ve kuruluşlarının iş gücü ihtiyacının karşılandığı belirtildi.

Çalışma ve İş Kurumu Adıyaman İl Müdürlüğü, Toplum Yararına Programlar aracılığıyla istihdam desteklerinin 2026 yılında da devam edeceğini bildirdi.

Kaynak : PERRE