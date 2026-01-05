Prof. Dr. Naci Görür, Elazığ'daki deprem riskine dikkat çekerek, 'Elazığ'da deprem oluştu. Bugün için sorun yok, ya yarın? Günün birinde afet nitelikli bir deprem olacak, er ya da geç' ifadelerini kullandı.

Görür, afetlere karşı hazırlığın merkezi ve yerel yönetimlerin iş birliğiyle mümkün olacağını vurguladı. 'Tek çare deprem dirençli Elazığ'ı kurmak' diyen profesör, bu hedef için yönetim, halk, altyapı, yapı stoku, çevre-ekosistem ve ekonominin deprem dirençli hâle getirilmesi gerektiğini kaydetti.

Prof. Dr. Görür, siyasi amaçlı yapılan çalışmaların gerçek anlamda deprem hazırlığı olmadığını belirterek, vatandaşları ve karar alıcıları şu sözlerle uyardı: 'Siyasi tercihleriniz, siyasilerin deprem konusundaki tavrına göre belirlenmeli.'

Görür'ün açıklamaları, Türkiye'nin deprem kuşağında yer alan şehirlerin afetlere karşı hazırlıklı olmasının öneminde uyarılarda bulundu.

Kaynak : PERRE