DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İran'da ekonomik kriz ve hak ihlallerine karşı başlayan toplumsal gösterilere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Bakırhan, İran'da kadınların, gençlerin, emekçilerin ve yoksulların yanı sıra farklı kimlik ve inançlardan halkların uzun süredir dile getirdiği itirazların yalnızca ekonomik sorunlara değil, eşit yurttaşlık, adalet ve özgürlük taleplerine dayandığını ifade etti.

Bakırhan, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

'İran'da kadınların, gençlerin, emekçilerin ve yoksulların; farklı kimlik ve inançlardan halkların yıllardır yükselttiği itiraz, yalnızca ekonomik çöküşe karşı bir feryat değil, eşit yurttaşlık, adalet ve özgürlük talebidir. DEM Parti olarak bu talepleri meşru görüyor; halkların iradesini bastırmaya dönük her tür zor politikasını kınıyoruz.

İran rejimi, demokratik taleplere şiddetle yanıt vererek krizi çözmüyor; derinleştiriyor. Sokakları, meydanları ve özellikle Kürt kentlerini bir 'güvenlik alanı' değil, fiilen savaş alanına çeviren yaklaşımı reddediyoruz. Gözaltılar, işkence iddiaları, yargısız infazlar ve ölümcül müdahaleler derhal durdurulmalıdır.

Rejimi, milyonların sesine kulak vermeye; halkların ortak yaşamını güçlendirecek demokratik adımları atmaya, barışçıl çözüm yollarını açmaya çağırıyoruz.

İran'da ve Ortadoğu'da tarih defalarca gösterdi: Dış baskılara, ekonomik sefalete ve toplumsal çözülmeye karşı en güçlü savunma, halkların rızasına dayanan demokratik bir düzen kurmaktır. Şiddetle yönetilen hiçbir ülke istikrara kavuşamaz; istikrarın yolu özgürlük, adalet ve eşitliktir.'

Kaynak : PERRE