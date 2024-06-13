DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Halk TV’de Kürşad Oğuz ve Barış Terkoğlu’nun sorularını yanıtladı. Babacan; Sinan Ateş cinayetine, ‘Siyasette yumuşama’ diye ifade edilen sürece, Devlet Bahçeli’nin son açıklamalarına, ekonomiye ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ortaya çıkardığı problemlere değindi. Ali Babacan’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:ANKARA (İGFA) - “Şu anda Türkiye’nin bir ayda yaşadığı enflasyon dünyadaki tam 91 ülkenin bir yılda yaşadığı enflasyondan daha yüksek. Üstelik bu enflasyondan en büyük mağduriyeti yaşayanlar emekliler, asgari ücretli çalışanlar, çiftçiler, milyonlar. 2018’den bu yana, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi uygulanmaya başladıktan bu yana ülkenin hangi sorunu çözüldü? Hangi alanda güzel bir sonuç elde edebildiler? Ekonomi gittikçe daha berbat hâle geliyor. Hukuk, yargı zaten bahsediyoruz gerçekten son derece sıkıntılı. Sağlıkta aylarca hastanede beklediğiniz kuyruklar oluştu. Eğitimle ilgili sorunları görüyorsunuz, gittikçe büyüyor. Ülkenin hiçbir sorununa çözüm üretemedikleri gibi kendi elleriyle yeni sorunlar üretiyorlar.”

“SAYIN BAHÇELİ’NİN BİR AYAĞI SİYASETTE, BİR AYAĞI ÇETE-MAFYANIN İÇİNDE”

“Ben daha önce de söylemiştim biliyorsunuz. ‘Sayın Bahçeli’nin bir ayağı siyasette, bir ayağı çete-mafyanın içinde’ demiştim. Şimdi böyle bir siyaset olmaz. Yani Sayın Erdoğan’ın böyle ortaklıklarla bu ülkeyi daha güzel yarınlara ulaştırması da mümkün değil. Olmadı da, olmuyor da dikkat edin.”

“BAHÇELİ’NİN TUTUMU, DAYATMALARI, AK PARTİ’Yİ VE SAYIN ERDOĞAN’I DAR BİR KÖŞEYE YILLARCA SIKIŞTIRDI”

“Sayın Erdoğan’la Sayın Bahçeli’nin ortaklığı aslında kolay bir ortaklık değil. Yani özellikle Bahçeli’nin tutumu, bazı konulardaki dayatmaları, AK Parti’yi ve Sayın Erdoğan’ı dar bir köşeye yıllarca sıkıştırdı. Bu sıkışmışlıktan ne AK Parti seçmeni memnun oldu ne AK Parti kadrolarının geneli memnun oldu.”

“DİYALOG KANALLARININ AÇIK OLMASININ MEMLEKETİMİZİN DE HAYRINA OLACAĞINA İNANIYORUZ”

“Biz Türkiye’deki bu siyasetteki yumuşamayı olumlu buluyoruz. Bu yumuşamayı, diyalog kanallarının açık olmasının memleketimizin de hayrına olacağına inanıyoruz. Çok erken yorumlarda bulunmamak lazım, çok erken kanaatlerde olmamak lazım.”

“YILLARCA NEFRET DİLİYLE SİYASET YAPANLARIN BİRDENBİRE NORMALLEŞMEDEN BAHSETMESİ, HALKA DA İZAH EDİLMELİ”

"Yerel seçimlerden bu yana siyasette bir normalleşme, bir yumuşama rüzgârı var. Bu, bizim desteklediğimiz bir iklimdir. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Yani siyasette diyalog önemlidir, konuşuyor olabilmek önemlidir. Fakat yıllarca öfkeden, nefretten beslenen, öfke, nefret diliyle siyaset yapanların birdenbire dönüp normalleşmeden bahsetmesi, yumuşamadan bahsetmesi tabii, bu U dönüşlerinin, bu ani dönüşlerin halka da bir izah edilmesi gerekiyor.”

“BİR İLETİŞİM SORUNU VAR Kİ SAYIN BAHÇELİ KAMUOYU ÜZERİNDEN SUBLİMİNAL MESAJLARLA BİR ŞEYLER İFADE ETMEYE ÇALIŞIYOR”

“Sayın Bahçeli’nin ifadeleri çok üstü örtülü ifadeler. Sürekli subliminal mesajlarla bir şeyler söylemeye çalışıyor. Halbuki düzenli görüşmeleri var Sayın Erdoğan'la yani ne söyleyecekse gitsin başa baş görüşmelerinde anlatsın söylesin. Bu, demek ki bir iletişim sorunu var ki kamuoyu üzerinden subliminal mesajlarla bir şeyler ifade etmeye çalışıyor."

“TÜRKİYE’DE BİR SİSTEM SORUNU VAR”

“Şunu unutmayalım ki şu anda Türkiye’de bir sistem sorunu var. Şu anda Türkiye’de bu Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi denilen, ama kendi içinde tamamen sistemsizlik olan bir uygulamanın içindeyiz. Ülkede güçlendirilmiş bir parlamenter sistemle ilgili irade ortaya koymadan bu ülkenin sorunlarının kalıcı olarak çözülebileceğine biz kesinlikle inanmıyoruz.”

“BİRİLERİ SİNAN ATEŞ DOSYASININ ÜSTÜNÜ ÖRTÜLÜ TUTMAYA ÇALIŞIYOR”

"Birileri Sinan Ateş dosyasının üstünü örtülü tutmaya çalışıyor. Bütün işaretler, iktidarın ortaklarının karanlık dünyayla yakın ilişkileri olduğunu gösteriyor. Sayın Bahçeli'nin bir ayağı siyasette, bir ayağı çete-mafyanın içinde."

“ORTADA BİR SUÇ VARSA, BU SUÇUN KİM TARAFINDAN İŞLENDİĞİ, YARGI TARAFINDAN ORTAYA ÇIKARILMAK ZORUNDA”

"Ankara'nın ortasında vahşice katledilen bir insan, genç bir insan, bir baba, bir eş... 1,5 yıl sonra eşi 'Sayın Erdoğan'la görüşmeden galiba ben bu sorunu çözemeyeceğim' noktasına geliyor. Düşünün yani. Halbuki eğer haklıysa ve ortada bir suç varsa, bu suçun kim tarafından işlendiği, yargı tarafından ortaya çıkarılmak zorunda ve bu işin sorumluları da hak ettikleri cezayla karşılaşmak zorunda."

“Yüz binlerce kişi yargıyla ilgili mağduriyetler yaşıyor”

"Şu anda Türkiye'de belki yüz binlerce kişi yargıyla ilgili mağduriyetler yaşıyor. Tam 2 milyon kişi hakkında terör örgütü üyeliği iddiasıyla alakalı savcılık süreci başlatılmış durumda, 2 milyon insanla alakalı. Milyonlarca insanla ilgili sorun varken, ‘Listedeki üç-beş kişinin işini çözelim, şu kişinin işini çözelim.’ Bu bir sistem değil.”

“Sayın Erdoğan’dan, Cumhurbaşkanı’ndan bir sinyalle bu ülkede tek tek yargı dosyaları çözülebiliyorsa bu ülke bir hukuk devleti değildir. Bu ülkede hukukun üstünlüğünden bahsedilemez. Asıl bir masada oturup birileriyle konuşulması gerekiyorsa, bunların konuşulması lazım."

“AY SONUNDA HELSİNKİ'DE OLACAĞIM”

"Son haftalarda Atina programım oldu. Tek konuşmacı olduğum, AB ve Türkiye-Yunanistan ilişkilerini konuştuğumuz bir program yaptık. Üst düzey katılım oldu, Yunan basınında geniş yer aldı. Arkasından Çin'e davet edildim. Çin'de de küresel finansal mimarinin tartışıldığı bir konferans vardı. 2018'de G20 için hazırladığımız küresel finansal mimariyle ilgili 100 sayfalık bir rapor var. Bu çerçevede orada bir konuşma yaptım. Arkasından Rusya'ya davet edildim, St. Petersburg Ekonomik Forumu'nda iki ayrı oturumda konuşma yaptım. Ay sonunda Helsinki'de benzer bir toplantıda olacağım. Orada Avrupa ağırlıklı katılımcılar olacak. Dünyanın farklı coğrafyalarından görüşlerimi merak edenler davet ediyorlar, konuşuyoruz."

“BURADAYIZ, DİMDİK AYAKTAYIZ VE BU ÜLKE İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

“İstedikleri kadar yok saysınlar. Biz varız, buradayız, dimdik ayaktayız ve bu ülke için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü partimizi kurarken gördüğümüz sorunların hepsi duruyor, daha da büyüdü ve bu sorunları çözebilecek insan kaynağı yapısını şu anda başka bir yerde görmüyoruz. Dolayısıyla biz, bu ülkenin sorunlarını çözmek için çalışmaya bütün gayretimizle devam edeceğiz. Dikkate alsınlar ya da almasınlar. Biz buradayız ve mücadeleye devam ediyoruz.”