Başkan Ertuğrul; "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren konuşmamız ile, oturmamız, kalkmamız ile davamıza, partimize ve liderimize yakışır bir nefer olma yolunda istisnasız bir gayret gösterdik. Hiç kimseyi kırmadık, incitmedik, büyüklenmedik, diklenmedik. Şairin deyişiyle “Bâki kalan bu kubbede hoş bir sadâ imiş” şiarıyla hoş bir sadâ bırakma gayretinde olduk. Bu bir bayrak yarışıdır. Kutlu davamıza hizmet etme yolunda bir makama, bir mevkiye, bir rütbeye kesinlikle ihtiyacımız yokturdur. Biz, geçmişte bizden önce görev yapan arkadaşlarımızdan devraldığımız gibi, bugün de vicdanen rahat ve layıkıyla yerine getirdiğimiz görev bayrağımızı devrediyoruz.

Bu vesileyle başta, dört bucuk yıl boyunca bana bu kutlu davaya hizmet etme fırsatı sunan, gölgesinde siyaset yapmaktan her zaman onur ve gurur duyduğum Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Görev sürem boyunca desteklerini hiçbir zaman eksik etmeyen Milletvekillerimize, Belediye Başkanlarımıza, İl, İlçe ve Belde teşkilatlarımıza ve her şeyden önce benimle birlikte gece gündüz demeden koşturan, emek veren AK Gençlik Besni'ye teşekkür ediyorum. İlk Günkü Aşkla, İlk Günkü Heyecanla Liderimizin ve Partimizin her zaman emrinde olduğumuzu ifade ediyor, saygılar sunuyorum." dedi.