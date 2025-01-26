78 Can Kaybı ve Gözaltılar

Dün sabaha karşı çıkan yangın, Grand Kartal Otel’de 78 vatandaşın hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Yangın sonrası başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener’in de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Olayın ardından ihmaller ve denetim eksiklikleri tartışılmaya başlandı.

“Otel, Bolu Belediyesi Sınırlarında Değil”

Şamil Tayyar, katıldığı bir televizyon programında, otelin Bolu Belediyesi sınırlarında olmadığını belirterek şunları söyledi:

“Bu otel, Bolu Belediyesi’nin sınırlarında değildir. İl belediye başkanı kendi sınırları içinde hareket eder. Bu otelin olduğu yer, dışarıda bir köy içindedir ve bu köy, il özel idaresi sınırları içindedir. Bolu Belediye Başkanı, orada bir bakkal dahi mühürleyemez. Böyle bir yetkisi yoktur.”

“Turizm Belgeli İşletmeler Bakanlık Yetkisinde”

Tayyar, turizm belgeli işletmelerin denetiminin Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ait olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Ama burası bir büyükşehir belediyesi olsaydı, Bolu Belediye Başkanı çok rahat işlem yapabilirdi. Turizm belgeli işletmelerin denetimi Turizm Bakanlığı’na aittir. Bakanlık, bu yetkisini ilgili birimler aracılığıyla yürütebilir. Örneğin, yangın denetimiyle ilgili bir ihtiyaç varsa, bunu Bolu Belediyesi’nden talep edebilir. Ancak belediyelerin sadece inşaat ve yapı ruhsatı verme yetkisi vardır. Bu otel belediye sınırları dışında olduğu için ruhsat, il özel idaresi tarafından verilmiştir.”

Denetim Eksikliği ve Sorumluluk Tartışmaları

Yangın sonrası ortaya çıkan ihmal iddiaları, denetim ve sorumluluk tartışmalarını alevlendirdi. Grand Kartal Otel’in denetim süreçlerinde eksiklikler olduğu iddia edilirken, hangi kurumun bu süreçte daha fazla sorumluluk alması gerektiği kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. Bolu Belediyesi’nin sınırları dışında kalan otelin, il özel idaresi ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenli denetime tabi tutulup tutulmadığı soru işaretlerine yol açtı.

Kaynak : PHA