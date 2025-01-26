Genel Başkan Vekili Şehirlioğlu: “Hepimiz Birer Ümit Özdağ’ız”

Zafer Partisi Genel Başkan Vekili Ali Şehirlioğlu, Ümit Özdağ’ın haksız yere tutuklandığını ifade ederek şunları söyledi:

“Genel Başkanımızı susturmak istiyorlar ama bu mümkün değil. İzmir’de Hasan Tahsin’in işgalcilere karşı ilk kurşunu atması gibi, Ümit Özdağ da bir Hasan Tahsin’dir. Kimse unutmasın ki bir Ümit Özdağ tutuklanır, binlercesi bu mücadeleyi sürdürür. Cumhur İttifakı’nın her türlü baskısına rağmen dimdik ayaktayız.”

Şehirlioğlu, teröristlerle pazarlık yapılmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, Zafer Partisi’nin bu duruma karşı mücadelesine devam edeceğini söyledi.

Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Akbaba: “Ümit Özdağ’ın Anası Ana Değil Mi?”

Mitingde konuşan Şehit Anaları Derneği Genel Başkanı Pakize Akbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye sert eleştirilerde bulundu. Akbaba, Sinan Ateş ve Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümüne dair sorumluları eleştirerek şunları kaydetti:

“Ümit Özdağ’ın 90 yaşındaki annesini üzüyorsunuz. Hakkımız size haram olsun. Bizler Atatürk’ün askerleriyiz ve vatanımızı böldürtmeyeceğiz. Türk milletini kandıramazsınız, asıl suçlu sizsiniz.”

İl Başkanı Birgüvi: “Bu Bir Demokrasi ve Adalet Mitingi”

Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Naşit Birgüvi, mitingin önemine vurgu yaparak, Genel Başkan Özdağ’ın sözlerini hatırlattı:

“Genel Başkanımız, ‘Canımı alırsanız beni susturabilirsiniz’ demişti. Bizler, son nefesimize kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Cumhuriyet düşmanlarına ve teröristlerle pazarlık yapanlara izin vermeyeceğiz.”

Birgüvi, Türk milletinin tarihi kahramanlarından cesaret ve güç aldığını belirterek, mücadeleye devam edeceklerini ifade etti.

Miting Alanında Sloganlar ve Katılım

Bornova Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitingde, katılımcılar “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz”, “Türkiye Türk’tür, Türk Kalacak” ve “Kahrolsun PKK, İşbirlikçi AKP” gibi sloganlar attı. yetkililer, bu tür etkinliklerin devam edeceğini vurgulayarak Adıyaman halkına teşekkür etti.

Kaynak : PHA