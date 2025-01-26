Büyük ilgi gören etkinlik, salonun tamamen dolmasıyla birlikte kapalı gişe oynandı. Adıyaman’da kültür ve sanat etkinliklerine duyulan özlemin bir göstergesi olan oyun, izleyicilerden tam not aldı.

Ünlü İsimlerden Keyifli Bir Gece

Mustafa Arıkoğlu’nun yazdığı, Ahmet Çevik, Sinan Bengier, Yelda Alp, Deniz Nida Şener ve Eda Karagedik gibi usta oyuncuların sahne aldığı “Altı Üstü Komedi,” üç skeçten oluşan yapısıyla seyircilere kahkaha dolu bir gece sundu. Oyunda şaşkın iki hırsızın bir evde yaşadığı komik olaylar, telefon bağımlılığının bir adamı nasıl acil servise sürüklediği ve direksiyon dersi almak isteyen bir kadının kıskanç kocasıyla eğitmeni arasındaki eğlenceli çekişmeler anlatıldı.

Müzikal unsurlarla da zenginleştirilen oyun, Aras Deniz Sipahi’nin besteleriyle ve Ege ile Soner Arıca’nın seslendirdiği şarkılarla izleyicilere unutulmaz bir atmosfer sundu.

Sanata Olan İlgi: Tiyatro Kapalı Gişe Oynadı

Etkinlik, Adıyaman halkının kültür ve sanat etkinliklerine duyduğu yoğun ilgiyi bir kez daha ortaya koydu. Organizasyonun biletleri kısa sürede tükenirken, tiyatro severler etkinliği izlemek için büyük bir heyecanla salona akın etti. Bu ilgi, Adıyaman’da sanata olan özlemin ve talebin ne kadar yüksek olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Tiyatroya Destek ve İş Birlikleri

Etkinlik, 7 Renk Festivalleri, Mutenâ Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi, Perre Haber Ajansı ve Yaman TV’nin desteğiyle düzenlendi. Organizasyonu gerçekleştiren Murat Kayış ve Şükrü Aydın, sanatın Adıyaman’da daha fazla yer bulması için yoğun çaba sarf ettiklerini vurguladı.

Murat Kayış:

“Bu organizasyonu Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi, MUTENA ve 7 Renk Festivalleri ile birlikte gerçekleştirdik. Deprem görmüş bir şehrin travmadan kurtulmasının sosyalleşmeyle mümkün olduğu kanaatindeyiz. Bu nedenle ünlü sanatçılarımızı Adıyaman’a davet ettik. Halkımızın ilgisi ve desteği her zamanki gibi yoğun.”

Şükrü Aydın:

“Sahnenin başlamasına daha vakit varken salon doldu. Bu, insanların sanata ne kadar aç olduğunu gösteriyor. Bu etkinliklerin, Adıyaman’ın normalleşmesine katkı sağladığını düşünüyoruz.”

Protokolden Övgü ve Teşekkür

Adıyaman Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yelken, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, “Bu tür etkinlikler şehrimiz için çok kıymetli. Kültür ve sanatın halkımızla buluşmasını desteklemekten büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere:

“Sanat, kültür ve tiyatro, deprem yaralarını sarmanın en güzel yollarından biri. Böylesine değerli sanatçıları ağırlamak bizim için büyük bir onur. Adıyaman halkı bu tür etkinlikleri çok özlemiş. Daha güzel günlerde yine bir araya geleceğiz.”

Sanatçılar İlgiden Memnun

Oyuncu Ahmet Çevik, Adıyaman halkının kendilerini yalnız bırakmadığını belirterek, “Çok güzel bir seyirci vardı. İnsanların gülmeye ihtiyacı var ve biz görevimizi yerine getirdik. Adıyaman’ın bu zor zamanlarda morale ihtiyacı var. Tiyatro, insanların yüzünü güldürmek için en iyi araçlardan biri” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA