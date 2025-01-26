“Bektaşi Devleti”: Sembolik ve Manevi Bir Yapı

Arnavutluk’un başkentinde inşa edilmesi planlanan sembolik Bektaşi devleti, dini ve manevi bir merkez olarak faaliyet gösterecek. Rama, bu yapının özelliklerini şu sözlerle tanımladı:

“Bu sembolik devlet, duvarsız, polissiz, ordusuz ve vergisiz olacak. Ancak bir karargah ve manevi bir devlet olarak işlev görecek. Bu girişim, Arnavutluk’un egemenliğine bir tehdit oluşturmamakla birlikte dinler arası hoşgörünün ve birlikteliğin bir sembolü olacaktır.”

Rama, söz konusu planın detaylarının Arnavutluk parlamentosunun onayına sunulacağını ve zamanlamaya dair henüz bir açıklama yapılmadığını belirtti.

Bektaşi Merkezi’nin Tarihi ve Önemi

Bektaşi tarikatı, 13. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu topraklarında kurulan bir Sufi tarikatı olarak biliniyor. Türkiye'de 1925 yılında çıkarılan kararname ile tekke ve zaviyelerin kapatılmasının ardından, Bektaşi merkezi 1929 yılında Arnavutluk’a taşındı. Bugün Arnavutluk, Kosova ve Kuzey Makedonya’da dağınık olarak yaşayan Bektaşi toplulukları, Tiran’da kurulması planlanan bu manevi merkezle yeniden bir araya gelmeyi hedefliyor.

Rama, geçtiğimiz yıl bu konuda yaptığı açıklamalarda, Bektaşi manevi merkezi için bir devlet kurma planlarının olduğunu ve bu yapının, Türkiye Cumhuriyeti’nden taşınmasının 95. yıl dönümünü simgeleyeceğini belirtmişti.

“Dinler Arası Hoşgörü İçin Tarihi Bir Adım”

Bektaşi tarikatına ait manevi merkezin bir devlet olarak statü kazanması fikrini destekleyen Rama, bu girişimin dini farklılıkları birleştirici bir rol oynayacağını söyledi:

“Bektaşilerin tarihi, bu kutsal makamın Vatikan'a benzer bir statüye kavuşmasını gerektiriyor. Bu adım, yalnızca Bektaşi topluluğu için değil, bölgedeki tüm dinler arası hoşgörü projeleri için sembolik bir anlam taşıyacaktır.”

Tiran’daki Planlama Süreci

Projenin hayata geçirilmesi için Arnavutluk parlamentosunun onayı beklenirken, Başbakan Rama detaylı bir zaman çizelgesi paylaşmadı. Ancak sembolik devletin, dünyadaki en küçük bağımsız yapılar arasında yer alacağı ve manevi bir merkez olarak faaliyet göstereceği belirtiliyor.

Bektaşi Topluluğu ve Bölgedeki Etkisi

Bugün Arnavutluk, Kosova ve Kuzey Makedonya'da geniş bir Bektaşi nüfusu bulunuyor. Bektaşi merkezi, bu toplulukları bir araya getirerek kültürel ve manevi bağları güçlendirme hedefiyle dikkat çekiyor. Projenin, uluslararası düzeyde de ilgi uyandırması bekleniyor.

Kaynak : PHA