Kapalı gişe oynanan etkinlik, Adıyaman’da kültür ve sanat etkinliklerine olan özlemi gözler önüne serdi. Oyunu izleyen Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere, kentteki kültür merkezi eksikliğine dikkat çekerek önemli mesajlar verdi.

Adıyaman’da Sanat Dolu Bir Gece

Mustafa Arıkoğlu’nun yazdığı ve Ahmet Çevik, Yelda Alp, Deniz Nida Şener, Eda Karagedik ve Sinan Bengier gibi usta isimlerin rol aldığı "Altı Üstü Komedi", mizahi anlatımıyla izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Üç farklı skeçten oluşan oyun, günlük yaşamdan esinlenen hikayelerle izleyicilerin büyük beğenisini topladı.

Şaşkın iki hırsızın bir evde başına gelen komik olaylar, telefon bağımlılığı nedeniyle kendini acil serviste bulan bir adamın hikayesi ve direksiyon dersi almak isteyen bir kadının kıskanç eşiyle eğitmeni arasındaki çatışmalar, salondan bol bol kahkaha yükselmesini sağladı. Şarkılarla da zenginleştirilen oyunda, Aras Deniz Sipahi’nin besteleri Ege ve Soner Arıca’nın seslendirmesiyle seyircilere sunuldu.

“Kültür ve Sanatın İyileştirici Gücüne İnanıyoruz”

Oyunun birinci perde arasında konuşan Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere, Adıyaman halkının tiyatro ve sanata olan ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Tutdere, tiyatronun toplumsal dayanışmayı güçlendiren, iyileştirici bir etkisi olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Bu salon Adıyaman’ın kültür, sanat ve tiyatroya ne kadar özlem duyduğunun bir göstergesi. Bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapmaktan ve destek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu kentin yaralarını kültürle, sanatla ve edebiyatla saracağımıza inanıyoruz. Toplumumuz bu tür etkinliklere sahip çıktıkça biz de organizasyonlara destek vermeye devam edeceğiz. Bugün burada çocuklarımızın, kadınlarımızın ve hepimizin mutlulukla dolu bir akşam geçirmesi bizi çok sevindirdi.”

Adıyaman’a Kültür Merkezi Şart

Belediye Başkanı Tutdere, Adıyaman’da kültür ve sanat etkinliklerinin düzenlenebileceği bir kültür merkezine duyulan ihtiyacı vurguladı. Belediye tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bu konuda bir arsa tahsis edildiğini hatırlatan Başkan Tutdere, bakanlığın harekete geçmesi gerektiğini belirtti:

“Adıyaman’da en büyük eksiklik, kültür sitesinin olmayışı. Tiyatro, konser ve sosyal etkinliklerin düzenlenebileceği bir merkeze ihtiyacımız var. Bu konuda belediyemiz üzerine düşeni yaptı. Bir arsa tahsis ederek Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devrettik. Ancak bugüne kadar herhangi bir adım atılmadı. Şimdi buradan bir kez daha çağrıda bulunuyorum: Kültür Bakanlığı, Adıyaman halkının bu isteğini daha fazla bekletmesin. Eğer yapmazlarsa biz bu projeyi belediye olarak gerçekleştireceğiz.”

Adıyaman’da Kültür ve Sanata İlgi Büyük

Organizasyonun biletleri kısa sürede tükendi ve etkinlik kapalı gişe olarak sahnelendi. Bu durum, Adıyaman halkının kültür ve sanat etkinliklerine duyduğu ilgiyi bir kez daha ortaya koydu. Belediye Başkanı Tutdere, halkın bu ilgisini karşılamak için daha fazla kültürel altyapıya ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

“Adıyaman halkı kültüre ve sanata sahip çıkıyor. Ancak bu etkinliklerin daha uygun koşullarda düzenlenebilmesi için modern bir kültür merkezine ihtiyacımız var. Gençlerimizin, kadınlarımızın ve tüm halkımızın bu tür etkinliklere erişimini kolaylaştıracak adımları hızla atmamız gerekiyor.”

Bakanlığa Çağrı

Başkan Tutdere, Kültür Bakanlığı’na çağrısını şu sözlerle yineledi:

“Adıyaman Belediyesi olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bu proje için gerekli arsayı tahsis ettik. Halkımız artık beklemek istemiyor. Gençlerimizin ve çocuklarımızın geleceği için bu projeyi hayata geçirin. Kültür ve sanatla dolu bir Adıyaman için bu adımı atmak zorundayız. Bugün buradan, bu anlamlı etkinlik vesilesiyle bir kez daha çağrıda bulunuyorum: Kültür sitemizi yapın, halkımıza armağan edin.”

Tiyatroya Tam Destek

"Altı Üstü Komedi" tiyatro oyunu, Adıyaman’da kültür ve sanat alanındaki potansiyeli bir kez daha gösterirken, etkinliğin düzenlenmesinde 7 Renk Festivalleri, Mutenâ Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi, Perre Haber Ajansı ve Yaman TV’nin destekleri dikkat çekti.

Kaynak : PHA