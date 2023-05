AK Parti Kahta Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Gençlik Buluşması’ adı altındaki organizasyona Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman Milletvekili Adayı İshak Şan, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, AK Parti Kahta İlçe Başkanı Osman Çetinkaya, AK Parti Adıyaman Gençlik Kolları İl Başkanı Mevlüt Kuştepe, partililer ve Kahtalı gençler katıldı.

Gençlerimizi geleceğin umudu olarak gördüklerini ifade eden Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, gençlere hitaben yaptığı konuşmada; “Gençlerimizin her şeyden önce kendilerine güvenmesi lazım. Yıllarca imanlı ve vatanını seven gençler, bu ülkede üvey evlat muamelesi gördü. Onlar bir yere gelemezler, onlar bu ülkenin yönetiminde söz sahibi olamaz dediler. Peki, ne oldu? Onların gelemez dedikleri şimdi ülke yönetiyor, dünyaya insanlık dersi veriyor. Şimdi mazlumları kucaklayıp zalimlere rest çeken tek lider Recep Tayyip Erdoğan’dır. Sevgili gençler, ülkemizde yeni Recep Tayyip Erdoğanların çıkması için çok okumalı, daha çok ilerlemelisiniz. Ailemize, ülkemize faydalı bir fert olmak istiyorsanız, devletimizin sunmuş olduğu imkanları kullanarak en iyi dereceler almaya gayret ediniz” dedi.

AK Parti ailesi olarak gençleri her zaman önemsediklerini ifade eden AK Parti Kahta İlçe Başkanı Osman Çetinkaya ise, “AK Partimiz her zaman gençlerimize önem vermiş ve yapılan bütün hizmetlerde gençlerimizi unutmamıştır. Yapılan bütün hizmetler geleceğimiz ve yarınlarımız olan gençlerimize daha iyi imkanlar sunmak ve yaşanabilir bir gelecek sunmaktır. Bu doğrultuda seçim çalışmaları kapsamında bugün gençlerimizle bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledik. Olumlu bir havada geçen bir söyleşi oldu. Gençlerimizin seçimde önemli bir role sahip olduklarını ve daha iyi bir gelecek için oy kullanırken bir kez daha düşünmelerini hatırlattık. Son olarak organizasyonun hazırlanmasında emeği geçen geçlik kollarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Kaynak : PHA