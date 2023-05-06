Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman İl Başkanı Mehmet Sırrı Burak Binzet, depremin üzerinden 3 ay geçmesine rağmen; başta barınma olmak üzere temel sorunların çözülemediğine dikkat çekti. Sevdiklerini kaybeden yurttaşların zor koşullarda yaşam mücadelesi vermek zorunda bırakıldığını ifade eden Başkan Binzet, bu durumun hem insani hem de ahlaki olmadığına vurgu yaptı.

"Depremzedelerin evini, dükkânı, ahırını yapacağız"

Hükümetin 20 yıl taksitle ev sözü verdiğini hatırlatan Başkan Binzet, “Sevdiklerini, evini, anılarını, geleceklerini kaybetmiş yurttaşımıza ‘sizi 20 yıl borçlandıracağız’ deniliyor. Yurttaşımızın evi yıkıldı, iş yerini yıkıldı. Hayvancılıkla uğraşan yurttaşımızın ahırı yıkıldı. Geçim kaynağı hayvanlarını kaybetti. Ya da yok pahasına satmak zorunda kaldı. Genel Başkanımız ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, depremin yıktığı Adıyaman’da depremzede yurttaşlarımıza söz verdi. Depremzede vatandaşlarımızın evini, dükkânı da, ahırını da yapacağız. Beş kuruş dahi almayacağız. Yitirdiğimiz canları geri getiremeyiz. Ama en azından geride kalanların yaralarını bir nebze de olsa sarabiliriz” dedi.

"Ayakta olan konutlar da güçlendirilecek"

Devletin sağlam konutlar yapmak zorunda kaldığını ifade eden Başkan Binzet, şöyle devam etti: “Anayasa gereği devlet afet sonrası da sorumluluğunu yerine getirmeli. Sadece konut değil, o konutun içinde yok olan buzdolabı, çamaşır makinası, koltuk ne varsa tamamını devlet tazmin etmek zorundadır. Depreme dayanıklı konutların yanı sıra vatandaşımızın ayakta olan konutu da güçlendirilecek. Güçlendirilen evlerden de tek kuruş alınmayacak. Yaralarımızı birlikte saracağız. Ülkemize yeniden baharlar gelecek.”



Kaynak : PHA