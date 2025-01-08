Kurt, emekliler için sosyal konut projelerinin artırılması gerektiğini belirterek, özellikle dar gelirli emeklilerin uygun şartlarda konut ihtiyacının karşılanması için yeni düzenlemeler yapılması gerektiğini vurguladı.

Emekliler İçin Sosyal Konut Projesi

Kurt, emeklilerin karşılaştığı barınma sorununa dikkat çekerek, ev sahibi olamayan emeklilerin kira artışları karşısında zorlandığını ifade etti. "Bu nedenle, emekliler için, atıl durumda bulunan belediyelere ve kamuya ait arsaların yüklenici firmalarla yapılacak kat karşılığı projelerle sosyal konut projeleri üretilmeli ve bu konutlar emeklilere tahsis edilmelidir" diyen Kurt, bu adımın emeklilerin konut sorununun çözülmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Düşük Bedelli Sosyal Konutlarla Emeklilere Destek

Kurt, sosyal konut projelerinin düşük bedellerle dar gelirli emeklilerin kirada oturabilmesini sağlamayı amaçladığını ifade etti. Bu projelerle emeklilerin barınma ihtiyaçlarının çok daha uygun maliyetlerle karşılanabileceğini belirten Kurt, "İktidarıyla muhalefetiyle el birliği yapalım ve bu projeyi hayata geçirelim" şeklinde bir çağrıda bulundu.

Emeklilerin Yaşam Standartlarını Artırmak Temel Görevdir

Kurt, Türkiye’deki emeklilerin yaşam standartlarını artırmaya yönelik sosyal politikaların önemine de vurgu yaptı. "Emeklilerimizin barınma ihtiyaçlarını karşılamak, onlara daha konforlu bir hayat sunmak devletimizin en temel görevlerinden biridir" diyen Kurt, belediyeler tarafından herhangi bir maliyete katlanmadan kat karşılığı yaptırılacak sosyal konut projelerinin emeklilerin düşük maliyetlerle barınmalarını sağlayacağını ifade etti.

Kaynak : PHA