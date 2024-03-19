Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremi birçok iş kolunda büyük zararlar büyük mağduriyetler doğurdu. Bu mağduriyetler bazen kamu eliyle bazen özel sektör desteğiyle hafifletilmeye çalışıldı. Sağlık sektöründe de çok sayıda tayinle beraber iş yükü arttı, şehirdeki düzensizlik çalışma hayatını da zorlaştırdı. Bugünlerde Aile Hekimleri de yaşadıkları problemlerin çözümü ve seslerini duyurmak için Hatay'da bir araya gelerek basın açıklaması yapacaklar. Konu hakkında Adıyaman Aile Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr Mehmet Sucu'nun açıklaması şöyle.

"Depremden beri birinci basamak sağlık hizmetlerini büyük bir özveriyle yapıyoruz. Depremin ilk günleri aile sağlığı merkezlerinde konaklayarak hizmetin aksamasına mahal vermedik.

Geldiğimiz noktada bizlere yaşatılan mağduriyetler çalışma motivasyonumuzu kırmakta, bizleri derinden üzmektedir. Şehirde depremin etkilerinin silinmediği gün gibi ortadayken bizlere deprem olmamış gibi muamele ediliyor. Şehrin nüfusunun düşmesi bizlere kayıtlı nüfusu da düşürdü, dolayısıyla maaşlarımızda %30-40 a varan kayıplar yaşıyoruz, ayrıca deprem nedeniyle ulaşamadığımız bebek çocuk gebe izlem aşıları nedeniyle maaşlarımız kesiliyor, hatta bakanlığın tedariğinde sıkıntı yaşadığı bir aşının yapılmaması nedeniyle bile maaş kesintisi ile karşı karşıya kalıyoruz. Nüfusun düşmesi, vatandaşın yerleşik düzenine geçememesi, bakanlığın aşı tedarik edememesi bizlerin ihmali veya kusuru ile olan şeyler değildir, dolayısıyla bizlere yansıtılması büyük vebaldir. Bu konularda sesimizi duyurmak için 20 Mart Çarşamba günü Hatay'da bir çok sivil toplum örgütü ve sendikalarla basın açıklaması yapacağız, umarım sağlık bakanlığı hatasından döner, çalışanını daha fazla mağdur etmez.

Kaynak : PHA