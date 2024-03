Her yıl Ramazan ayının ilk Pazar günü düzenlenen ve Adıyamanlılar için önemli bir buluşma noktası olan bu etkinlik, bu yıl da coşkuyla gerçekleşti. Adıyamanlılar Vakfı’nın 24’üncüsünü düzenlediği geleneksel iftar programında binlerce Adıyamanlı bir araya geldi.

Kurulduğu 1996 yılından bu yana her yıl Ramazan ayının ilk Pazar günü binlerce Adıyamanlıyı iftarda buluşturan Adıyamanlılar Vakfı, bu yıl da geleneğini sürdürdü. Vakfın bu yıl 24’üncüsünü düzenlediği Geleneksel İftar Programı’na yüzlerce kişi katıldı. Adıyamanlılar Vakfı’nın İstanbul Bağcılar’daki merkezinde düzenlenen iftarında yüzlerce kişi “gönül sofrası”nda aynı anda iftar açtı.

İftara; Adıyamanlılar Vakfı Genel Başkanı Ömer Özkartal, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Adıyaman Müftüsü Dr. Mevlüt Haliloğlu, Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Pacci, Başakşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Melik, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Oruç, AK Parti Adıyaman önceki dönem Başkanı Mehmet Dağtekin, Adıyaman Dernekler Federasyonu Başkanı Hüseyin Sevinçtekin, İBB Meclis Üyesi Umut Durak, Adıyamanlılar Vakfı Ankara Şube Başkanı Mehmet Akgün, Prof. Dr. Talip Alp, bürokratlar, Adıyamanlılar Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Komisyon Başkanları, STK ve siyasi parti temsilcileri, basın mensupları, bursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Adıyamanlılar Vakfı Genel Başkanı Ömer Özkartal, katılımcılara teşekkür etti.

Adıyamanlar Vakfı’nın İstanbul'da örneğine az rastlanan bir Vakıf olduğunu belirten Özkartal,”Çok şükür sizlerin yardım ve katkılarıyla, güvenleriyle bugünlere kadar geldik. Gerek İstanbul'da gerek Adıyaman'da, gerek Ankara'da yaptığımız hizmetlerle daha iyisini, daha güzel nasıl yaparız diye plan programlar yapıyoruz. Şimdi bu binamız gibi Ankara'da binamız var.” Dedi…

Özkartal: Adıyamanlılar Vakfı, kurulduğundan bugüne kadar sizin verdiklerinize sahip çıkarak bugünlere geldi

Deprem sürecinde Vakıf aracılığıyla Adıyaman’a destek olan herkese teşekkür eden Özkartal, süreçte Vakfın faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Özkartal şöyle devam etti:

“Adıyamanlılar Vakfı, gerek depremlerde, gerekse herhangi bir felakette sadece Türkiye'de değil, Suriye'de, İdlib'de, diğer yerlerde yapılan bütün felaket ve yardımların öncüsü olmuştur. 6 Şubat depremlerinde de sizlerin katkıları ve destekleriyle o günün sabah erken saatlerinden başlayarak sizlerin adına sizlerle birlikte çalıştık. Adıyamanlılar Vakfı, kurulduğundan bugüne kadar sizin verdiklerinize sahip çıkarak, öğrencilerimize burs konusunda yarışarak bu günlere kadar geldi. Deprem işi daha bitmedi. Adıyaman'da bugüne kadar hiç bu konuyu dile getirmedik ama şu anda en acil işlerden birisi camilerimiz ve öğrenci kuran kursudur. Hepimiz Türkiye’de, İslam ülkesinde yaşamanın mutluluğu yaşıyoruz ancak kanayan bir yaramız var. Filistin. bu sene biz yaklaşık 2.000 öğrenciye burs veriyoruz ama bu sene 70 tane Gazzeli üniversite öğrencisine de burs vermeye başladık. Ama yeterli mi kardeşlerim? Şu anda bakın dünyanın insanlığının kaybolduğu bir noktadayız. Orada Müslümanlar adeta kesiliyor. Çocuklar, kadınlar öldürülüyor. Biz bir şey yapamıyoruz. Bu ne kadar büyük bir ızdırap ve acıdır. Ama biz güçlü olursak, bir ve beraber olursak bunların hiçbirisi olmaz. işte Erbakan Hoca’nın dediği gibi halk ve batıl burada belli oluyor.”

Aydın: Adıyaman’ı ayağa kaldırmak zorundayız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, insanların zor zamanlarda yanlarında olanları unutmadığını vurguladı. 6 Şubat’tan sonra zor bir süreç yaşadıklarını dile getiren Aydın, ”Tarihin kaydettiği belki de en büyük afeti 11 ilde 14 milyon insan olarak yaşadık ama 85 milyon insan olarak asrın felaketini asrın dayanışmasına çevirdik. İlk günden itibaren 5 ay boyunca hiç oradan ayrılmadık. Bütün Adıyamanlılara ve Adıyaman dışından destek veren, katkı sunan herkese, kıymetli hemşerilerimize teşekkür ederim. Adıyamanlılar Vakfı’mız, derneklerimiz sağ olsun yanımızdaydı. İstanbul’da Esenler ve Sultangazi belediyelerimiz ile Başkanlarımız Tevfik Göksu ve Abdurrahman Dursun yanımızdalardı. Şehir bizim şehrimiz. Bu şehri hep birlikte ayağa kaldırmak tabiki bizim sorumluluğumuzda. Biz bıkmadan usanmadan, makamımız, mevkiimiz ne olursa olsun bu şehri yeniden ayağa kaldırmak ve hayatı yeniden normale döndürmek için elimizden gelen bütün gayreti bütün desteği vermek zorundayız. Sayın Cumhurbaşkanımız her gördüğünde Adıyaman’ı soruyor. Adıyaman Cumhurbaşkanımız için ayrı bir öneme sahip. Deprem konutlarımız teslim edilmeye başlandı. Peyderbey konut teslimlerimiz sürecek.”

Göksu: Adıyaman’ı ayağa kaldırmak için herkes üstüne düşen görevi yerine getirmeli

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ise, kuruluşundan beri Vakfa emek verenlere teşekkür etti.

Yerel seçimlere ilişkin konuşan Göksu,”4 yıl aradan sonra bu geleneksel iftarda buluştuk. Hayat o kadar ilginç ve hızlı akıyor ki hayatın geri sayfalarını çevirmeye baksak ve iyi şeylerimizi bir kenara yazıp iyileri arttırmanın gayretini nasıl arttıracağımızı, nasıl yapacağımızı düşünsek galiba çok daha iyi olacak. Çünkü hayat çok hızlı akıyor, çok hızlı akarken mutlaka gittiği yerde iz bırakıyor. Sadece şunu hatırlatmak isterim, 31 Mart Türkiye’de önemli bir seçim noktasıdır. Özellikle İstanbul’da her birimize düşen sorumluluklar var. Her birimizin bu sorumluluğu yerinize getireceğinize inancımız tamdır. Biz Adıyamanlıyız. Evet 6 Şubat’ta çok büyük bir acı dram yaşadık. Her birimiz Adıyaman'a koştuk ki, gerçekten büyük bir fedakârlıkla Adıyaman'a gittik. Adıyaman'daki kardeşlerimizin yarasını sarmak için büyük emekler ortaya koyduk. Adıyaman’ı ayağa kaldırmak için herkes karınca misali üstüne düşen görevi yerine getirmeli. Adıyaman, doğduğumuz yer ve bizim için çok kıymetli. Şunu da unutmayalım ki burası doyduğumuz yer. Bu şehir Allah korusun öyle bir depremle karşılaştığında biz Adıyaman’a gittik ama Adıyaman buraya zor gelir. Onun için bu 31 Mart İstanbul açısından böylesi önemli bir dönüm noktası. Bu dönüm noktasında her birinizin bu tarihi göreve tarihi katkı sunacağınıza inanıyorum. Esenler'de tarihi rekora imza atmak istiyoruz. Ben biliyorsunuz, AK Parti’nin İstanbul’da en yüksek öyle seçilen belediye başkanıyım. Bu sefer başka bir rekor kırmak istiyoruz. Bu rekor içinde sizlerden destek katkı bekliyoruz.”

Adıyaman Müftüsü Dr. Mevlüt Haliloğlu ise depremde yıkılan camilerin yeniden yapılması için destek istedi. Adıyaman’da 130 civarında caminin yıkıldığını veya ağır hasar aldığını belirten Haliloğlu şunları dile getirdi:

“289 camimiz az hasarlıdır. 371 tane de hasarsız camimiz vardır. Az hasarlı camilerimizi ve Kur’an kurslarımızı Ramazan ayında faaliyete geçirdik. Hayırseverlerin desteği ile camiler yapılıyor. En büyük sıkıntımız Adıyaman’da yatılı, hafızlık yapan kız Kur’an kursumuzun olmamasıdır. Kurslarımızdan biri yıkıldı diğeri de orta hasarlıdır. Destek olan hemşerilerimizin isimlerini de oralarda yaşatmak istiyoruz. Adıyaman merkezde ve köylerimizde yıkılan ve kısa sürede yapılamayacak camilerimiz var. Bunların yeniden imarı için desteklerinizi bekliyoruz.”

Her yıl olduğu gibi bu yıl da iftar programı sonrasında katılımcılar “Çay sohbeti” eşliğinde Adıyaman’ı konuştular.



Kaynak : PHA