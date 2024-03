Seçim çalışmaları kapsamında esnaf ve vatandaş ziyaretlerine devam eden AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ziya Polat, gittiği yerlerde görüş, öneri ve talepleri dinledi destek istedi.

Kurum ziyaretleri kapsamında İl Müftülüğü ile Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesini ziyaret ederek yönetici ve personellerle bir araya gelen Polat, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla düzenlenen programa katıldı, Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ile Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkan ve üyelerini ziyaret etti.

Şoförler Odası ve Emekliler Derneğini de ziyaret eden Polat, AK Parti İl Başkanlığında Merkez İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Okul ve Bina sorumlulukları toplantısında teşkilat üyeleriyle bir araya geldi.

İftar programında Eğitim Bir Sen üyeleriyle buluşan Polat daha sonra 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla kahraman şehitlerimizin aileleri ve gazilerle iftar programında buluştu.

Seçim Koordinasyon Merkezinde vatandaşlarla da bir araya gelen Polat, burada yaptığı konuşmada yaklaşan 31 Mart seçimlerinin önemine dikkat çekti.

Mahalle Buluşmalarına da katılan Polat, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi, dua ve destek istedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın ile birlikte sahurda gençlerle buluşan Polat, yoğun ilgileri için gençlere teşekkür etti.

Her fırsatta gençlerle bir araya gelmeyi sürdüreceklerini kaydeden Polat,"31 Mart seçimlerine sayılı günler kala hamd olsun gittiğimiz her yerde yüzler gülüyor, insanlarımız bizden umutlu. Biz de durmadan yorulmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz, vatandaşlarımızın sorunlarını dinliyoruz. Sahur programında da geleceğimizin teminatı kıymetli gençlerimizle bir aradayız. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde söz verdiğimiz gençlerimizle sahur yaptık. Biz her daim sözümüzü tutacağız. Bu süreçte verdiğimiz tüm sözleri inşallah görev süremiz içerisinde hayata geçirerek şehrimizi önemli bir noktaya taşıyacağız."dedi.

Polat’a günlük programında AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Doç. Dr. Resul Kurt, Doç. Dr. İshak Şan, Av. Mustafa Alkayış ile AK Parti İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, Merkez İlçe Başkanı Ziya Başaran, Kadın Kolları Başkanı Av. Saliha Diler, Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe ve teşkilat mensupları eşlik etti.



Kaynak : PHA