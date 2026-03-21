Anahtar Parti Besni İlçe Başkanı Ahmet Tevfik Dayan, Nevruz Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Dayan, yayımladığı mesajda Nevruz'un tarihsel ve kültürel önemine vurgu yaparak, bayramın birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştiren anlamına dikkat çekti.

Başkan Dayan mesajında, 'Kıymetli Hemşehrilerimiz, Baharın müjdecisi, doğanın yeniden uyanışının simgesi olan Nevruz Bayramı'nı bir kez daha karşılamanın mutluluğu ve heyecanı içerisindeyiz. Yüzyıllardır farklı kültürlerin ortak değeri olarak kutlanan Nevruz; birlik, beraberlik, kardeşlik ve umut demektir' ifadelerini kullandı.

Nevruz'un sadece mevsimsel bir değişimi ifade etmediğini belirten Dayan, mesajında şu ifadelere yer verdi: 'Nevruz, yalnızca bir mevsim değişikliğini değil; aynı zamanda gönüllerin tazelenmesini, kırgınlıkların geride bırakılmasını ve yeni başlangıçlara kapı aralanmasını ifade eder. Bu anlamlı gün, toplumsal dayanışmayı güçlendiren, farklılıklarımızı zenginlik olarak görmemizi sağlayan önemli bir kültürel mirastır.'

Dayan, Nevruz'un Türk tarihindeki yerine de değinerek, 'Nevruz, Türk tarih ve kültüründe de köklü bir yere sahiptir. Orta Asya'dan günümüze uzanan bu kadim gelenek, Türklerin doğayla kurduğu güçlü bağın ve yeniden diriliş anlayışının bir simgesi olmuştur. Ergenekon Destanı'nda anlatıldığı üzere, demir dağların eritilerek özgürlüğe kavuşulması, Nevruz'un aynı zamanda yeniden doğuşun, bağımsızlığın ve millet olma bilincinin de bir ifadesi olarak kabul edildiğini göstermektedir. Bu yönüyle Nevruz, tarihimizde yalnızca bir bayram değil; aynı zamanda milli hafızamızın ve ortak kimliğimizin önemli bir parçasıdır' ifadelerini kullandı.

Açıklamasında toplumsal birlik ve beraberlik vurgusu yapan Dayan, 'Bizler, Anahtar Parti Besni İlçe Teşkilatı olarak; Nevruz'un taşıdığı barış, huzur ve kardeşlik mesajının toplumumuzun her kesimine yayılmasını temenni ediyoruz. Bu özel gün vesilesiyle, ayrışma değil kaynaşma, ötekileştirme değil kucaklaşma anlayışının hâkim olmasını diliyoruz' ifadelerine yer verdi.

Mesajının sonunda tüm vatandaşların Nevruz Bayramı'nı kutlayan Dayan, 'Başta Besni ilçemiz olmak üzere, ülkemizin dört bir yanında yaşayan tüm vatandaşlarımızın Nevruz Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyor; bu bayramın sağlık, mutluluk, barış ve refah getirmesini temenni ediyoruz. Nevruz'un ruhuna uygun olarak; sevgi, saygı ve hoşgörünün egemen olduğu bir gelecek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE