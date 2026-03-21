AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü dolayısıyla mesaj yayımladı; eşit yaşam hakkı, farkındalık ve toplumsal duyarlılığın önemine vurgu yaptı. Milletvekili Özhan, mesajında, 'Down sendromlu bireyler toplumun ayrılmaz bir parçasıdır. Onların hayatlarını kolaylaştırmak, eğitimden sosyal yaşama kadar her alanda fırsat eşitliği sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur' ifadelerini kullandı.

Milletvekili Özhan, Down sendromunun hastalık değil genetik bir farklılık olduğuna dikkat çekerek, 'Bu özel bireyler sevgi, sabır ve destekle hayatın her alanında başarılı olabilirler. Toplumun her kesimi bu konuda daha bilinçli ve kapsayıcı olmalıdır' dedi.

Ailelerin özverisine vurgu yapan Milletvekili Özhan, 'Down sendromlu bireylerin gelişiminde en büyük destek ailelerden gelir. Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının bu süreçte daha fazla destek sağlaması gerekmektedir' ifadelerini kullandı.

Milletvekili Özhan, eğitim, istihdam ve sosyal hayata katılımın önemine dikkat çekerek, 'Engelsiz bir toplum için herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir' dedi.

Milletvekili Özhan Mesajını, 'Down sendromlu bireylerin her zaman yanındayız. Farkındalığın artmasını temenni ediyor, tüm Down sendromlu bireyler ve ailelerine sevgi ve saygılarımı iletiyorum' sözleriyle tamamladı.

