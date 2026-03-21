MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Genel Başkan Başdanışmanı Esma Özdaşlı ve MYK Üyesi Şahin Kartal'dan oluşan heyet, DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan, Mersin Milletvekili Ali Bozan ve PM Üyesi Zeyno Bayramoğlu tarafından ağırlandı.

DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan, 'Biliyorsunuz, bugün aynı zamanda Nevroz. Ben bu vesileyle hem bayramımızı hem de nevrozumuzu kutluyorum. Halklarımızın bayramı ve nevrozu kutlu olsun. Elbette ki bu bayramın bölgemize barış getirmesini diliyorum' dedi.

Türkdoğan, Meclis komisyon raporuna atıfta bulunarak, 'Elbette sizin de bahsettiğiniz gibi çok zorlu bir coğrafyada, çok ciddi sorunlar ve sıkıntılarla boğuştuğumuz bir süreçten geçiyoruz. Sayın Genel Başkanımızın, geçmişten bugüne 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili söylediği, ilk günden itibaren verdiği çok önemli mesajlar var. Bu mesajların başında, kendi içimizde birlik ve beraberliğimizin, kardeşlik hukukumuzun geliştirilmesinin ne kadar önemli olduğu her seferinde vurgulandı. Bunun aksine bir durumda olan milletlerin, bu milletler mücadelesinde zor durumda kalabildiğinin somut örneklerini yakın coğrafyamızda görüyoruz. Bu nedenle birlik ve beraberliğimize, kardeşlik hukukumuzun daha da pekiştirilmesine önem veriyoruz. Bu konuda MHP, geçmişten bugüne en tutarlı partidir' dedi.

Türkdoğan, siyasi tutuklulara da değinerek, 'Siyasi mahpus arkadaşlarımızın bir an önce tahliyesi noktasında inanıyorum ki MHP'nin de söyleyecekleri vardır. Düşüncelerinden dolayı insanlar, siyasi görüşlerinden dolayı hapiste olmamalılar. Sevgili Demirtaş ve Yüksekdağ bize göre özgürlüklerine kavuşmalı. Gezi davasındaki arkadaşlarımız, özellikle de İmamoğlu ve diğer belediye başkanları tutuksuz yargılanabilirler. 'İşlenemez suç fiili, imkânsızlık hâli' diye bir durum söz konusu. 50 yıldır ülkemizde yaşanan terör sorununa, sıkıntılara rağmen Kürt ile Türk birbiriyle evlilikten vazgeçmemiş, ısrarla bu evlilikler devam etmiş; yani hasımlığı değil de hısımlığı tercih etmişiz. 8-10 milyon civarında evlilik söz konusu. Buradan meydana gelen yeni bir nesil var. İkişer çocuk olsa 20 milyon, anne babayı koy, 40 milyon eşittir Türkiye. İşlenemez suç fiili, imkânsızlık hâli... Bu durum, bizim zaten başka bir değerlendirme yapmamızı da imkânsız hâle getiriyor. Biz biriz, beraberiz, bir aileyiz. Bizim bu kardeşlik hukukunu daha da pekiştirmemiz gerekiyor' ifadelerine yer verdi.

Durmaz, Meclis gündemine ilişkin olarak, 'Sizin ifade ettiğiniz Meclis'teki komisyonun raporlarına da yansıyan hususlarda, bayramdan sonra bir takım düzenlemeler için Meclis'in gündemine gelecek konuların olduğunu biliyoruz' dedi.

Bu ziyaret, hem bayram hem de Nevroz kutlaması çerçevesinde gerçekleşirken, taraflar bölgede barışın sağlanması ve yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak : PERRE