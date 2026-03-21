Ara tatil ve bayram sürecinin sona ermesiyle birlikte öğrenciler yeniden ders başı yapacak. 23 Mart Pazartesi günü okullar açık olacak ve eğitim öğretim faaliyetleri kaldığı yerden devam edecek.

2025-2026 eğitim öğretim yılında ikinci dönem ara tatili 16-20 Mart tarihleri arasında uygulandı. Ara tatilin ardından hafta sonunun da tamamlanmasıyla birlikte okullar 23 Mart Pazartesi günü yeniden açılacak.

Bayram Ne Zaman Bitecek?

Ramazan Bayramı 20 Mart Cuma günü başladı. Bayramın ikinci ve üçüncü günleri hafta sonuna denk geldiği için kutlamalar 21 ve 22 Mart tarihlerinde devam etti. Bayram tatili 22 Mart Pazar günü sona ermiş olacak.

Kaynak : PERRE