Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, vatandaşların ilaca ve tedaviye erişimini güçlendirmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Bu kapsamda farklı tedavi alanlarına yönelik toplam 36 ilacın daha geri ödeme listesine dahil edildiği bildirildi.

Bakan Işıkhan, eklenen ilaçların 27'sinin yerli üretim olduğunu belirterek, düzenlemenin hem tedaviye erişimi artıracağını hem de yerli ilaç üretimini destekleyeceğini ifade etti.

Geri ödeme listesine alınan ilaçların dağılımı ise şöyle:

6 adet diyabet ilacı

3 adet antibiyotik

2 adet enzim eksikliği ilacı

2 adet alerji aşısı

1 adet kan ürünü

1 adet hemofili ilacı

Açıklamada, söz konusu düzenlemenin hemofili, kan ürünleri ve alerji aşıları başta olmak üzere; diyabet, enfeksiyon, enzim eksikliği ve bağışıklık sistemi hastalıklarını kapsadığı vurgulandı.

Bakan Işıkhan, uygulamanın hastalara şifa olması temennisinde bulunarak, 'Hastalarımıza şifa olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür temenni ediyor, hayırlı bayramlar diliyorum' dedi.

