"Abdurrahman Tutdere'nin Başarılı Çalışmaları ve Adıyaman'a Katkıları"

Ahmet Sırrı Özbek, Abdurrahman Tutdere'nin Adıyaman için yaptığı çalışmaları övgüyle dile getirerek, onun milletvekilliği döneminde sergilediği başarılı performansı vurguladı. Özbek, "Sayın Tutdere milletvekilliği döneminde çok başarılı işler yaptı. Özellikle tütün mücadelesinde tütün üreticilerinin haklarını savunmak için büyük çaba gösterdi, onların dili oldu, meclisteki temsilcisi oldu ve Türkiye kamuoyunda onların duyulmasını sağladı" ifadeleriyle Tutdere'nin Adıyamanlı çiftçiler için önemli bir ses olduğunun altını çizdi.

Özbek, deprem döneminde de Tutdere'nin Adıyaman’dan ayrılmadığını ve halkın yanında durarak onların acılarını paylaştığını belirtti. "Deprem döneminde Sayın Tutdere Adıyaman’dan hiç ayrılmadı. Yıkıntıların başında oldu, yakınlarını kaybedenlerin yanında oldu, onların acısını paylaştı," diyerek Tutdere'nin bu süreçte gösterdiği duyarlılığın halk tarafından takdirle karşılandığını söyledi. Özbek, "Vatandaş da onun karşılığını verdi bence. Burada AK Parti’nin kaybından ziyade Abdurrahman Tutdere’nin kazanmasından bahsetmek gerekir" ifadeleriyle, yerel seçimlerdeki başarının arkasında Tutdere’nin kişisel çabalarının olduğunu vurguladı.

"Adıyaman’ın Yeniden Ayağa Kalkması İçin Birlik Mesajı"

Adıyaman’ın deprem sonrası yeniden inşası için ortak bir çaba gerektiğini dile getiren Özbek, "Bu şehrin gerçekten ayağa kalkmaya ihtiyacı var. Bir belediye başkanının tek başına yapabileceği bir iş değil. Belediye başkanının diğer sivil toplum kuruluşlarının hepsinin desteğine ihtiyacı var" sözleriyle, tüm toplumun bu süreçte birlikte hareket etmesi gerektiğini ifade etti. Özbek, Tutdere’nin bu süreçte liderlik rolü üstlenebileceğini ve Adıyaman’ın yeniden kalkınması için gerekli samimiyete sahip olduğunu belirtti.

"CHP'nin İktidar Yürüyüşü ve Türkiye’deki Değişim İhtiyacı"

Özbek, CHP’nin iktidar yürüyüşü ve Türkiye’nin mevcut durumu hakkında da önemli değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’de 20 yıldır iktidarda olan partinin doğal olarak yıprandığını ve mevcut ekonomik krizlerin iktidarın sürdürülebilirliğini zorlaştırdığını dile getiren Özbek "20 yıllık bir siyasi iktidarın yıpranması normal bir şey. Dünyanın hiçbir demokrat ülkesinde böyle uzun süreli iktidarlar olmaz," dedi.

Ekonomik krizlerin, çiftçi, köylü, işçi ve emeklilerin yoksullaşmasına yol açtığını belirten Özbek, "Her gün yoksullaşıyoruz. Bu ortamda bir siyasi iktidarın devam etmesi mümkün değil" diyerek, mevcut yönetimin demokratik teamüllerden uzaklaştığını ve giderek otoriterleştiğini ifade etti. Türkiye'de güven ortamının yeniden tesis edilmesi gerektiğini belirten Özbek, "İnsanlar diyanete, adalete, iktidara, siyasete güvenmiyor. Böyle bir iktidar devam edebilir mi?" sözleriyle, Türkiye’nin bir değişime ihtiyacı olduğunu vurguladı.

"Türkiye Belediyeler Birliği’nin Adıyaman Ziyareti ve Önemi"

Ahmet Sırrı Özbek, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı’nın büyükşehir belediye başkanı olarak Adıyaman’a yapacağı ziyaretin de önemine değindi. Bu ziyaretin, Adıyaman’ın yeniden inşa sürecine büyük katkı sağlayabileceğini belirten Özbek, "Bu yıkılmış, altüst olmuş bir şehir için önemli bir şey" dedi. Tutdere'nin de bu ziyaret için hazırlık yapmış olacağını umduğunu belirten Özbek, diğer belediye başkanlarının Adıyaman’da şehrin ihtiyaçlarını görebileceklerini ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda destek sağlayabileceklerini ifade etti.

Özbek, Adıyaman’ın yeniden ayağa kalkması için toplumsal birlikteliğin önemini vurgularken, Abdurrahman Tutdere’nin bu süreçte liderlik yapabileceğine inandığını ifade etti. Türkiye’nin de yeni bir yönetim anlayışına ihtiyaç duyduğunu belirten Özbek, "İktidar değişimi ufukta görünüyor," diyerek Türkiye’nin geleceğine dair mesajlar verdi.

Kaynak : PHA