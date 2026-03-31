Bugün gerçekleştirilen ziyarette Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’na gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik yürütülen çalışmalar üzerine temaslarda bulundu. Gerçekleştirilen görüşmede farklı ülkelerde yaşamlarını sürdüren vatandaşların karşılaştığı konular ele alınırken, bu kesimlerle olan bağların güçlendirilmesine yönelik atılabilecek adımlar masaya yatırıldı. Yapılan değerlendirmelerde mevcut projelerin durumu gözden geçirilirken, yeni dönem için planlanan çalışmalar hakkında da fikir alışverişinde bulunuldu. Görüşmenin, kurumlar arası koordinasyonun artırılması ve yurtdışındaki vatandaşlara yönelik hizmetlerin daha etkin yürütülmesi açısından önem taşıdığı aktarıldı.

Yurtdışındaki Vatandaşlarla Bağların Güçlendirilmesi Ele Alındı

Ziyarette, dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye ile olan bağlarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar gündeme geldi. Eğitim, kültürel faaliyetler ve sosyal destek alanlarında yürütülen projeler değerlendirilirken, yeni iş birlikleri için yapılabilecek çalışmalar da ele alındı. Görüşmede, yurtdışında yaşayan vatandaşların sosyal ve ekonomik alanlarda karşılaştığı konulara yönelik çözüm odaklı adımların artırılması gerektiği ifade edildi.

Kurumlar Arası Koordinasyonun Artırılması Hedefleniyor

Gerçekleştirilen temaslarda kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve yürütülen hizmetlerin daha geniş kitlelere ulaştırılması konusu ön plana çıktı. Yapılan görüşmenin, hem mevcut projelerin geliştirilmesi hem de yeni çalışmaların hayata geçirilmesi açısından önemli bir zemin oluşturduğu bildirildi.

Ahmet Aydın’dan YTB Başkanı Turus’a Teşekkür

Ziyaret kapsamında Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdulhadi Turus ile de bir araya gelen Ahmet Aydın, ev sahipliği ve gerçekleştirilen görüşmeler için teşekkürlerini iletti. Görüşmenin, ilerleyen süreçte yürütülecek çalışmalar açısından katkı sağlaması bekleniyor.

Önümüzdeki süreçte yeni adımların atılması bekleniyor