“Şehitlerimiz, milletimizin ortak değeridir”

Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu’na cenaze merasiminde, partisinin Trabzon İl Başkanı Hüseyin Cahit Köse ile birlikte il yönetimi eşlik etti. Ağıralioğlu, şehidin ailesiyle görüşerek başsağlığı dileklerini iletti. Tören boyunca duygusal anlar yaşanırken, katılımcılar ellerindeki Türk bayraklarıyla şehide son görevlerini yerine getirdi.

Cenaze namazı, Trabzon Müftülüğü görevlilerinin kıldırdığı öğle namazının ardından İskenderpaşa Camii avlusunda eda edildi. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day, daha sonra dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Tören sonrası kısa bir açıklamada bulunan Ağıralioğlu, “Vatanın bekası için can veren evlatlarımız, bu milletin ortak değeridir. Bu acıyı siyasi kimliklerin ötesinde, ortak vicdanımızla paylaşıyoruz. Şehidimizin ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve aziz milletimize sabırlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Şehit Berat Mecit Day'ın naaşı, törenin ardından askeri törenle toprağa verildi.

Kaynak : PHA