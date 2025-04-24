Eğitim uzmanından uygulamalı anlatım

Eğitimi, iletişim alanında uzman Bilal Zemin verdi. Programda; toplu taşımada görev yapan personelin günlük mesailerinde karşılaştıkları iletişim sorunlarına çözüm üretmek ve vatandaşlarla sağlıklı ilişkiler kurmalarını sağlamak adına kapsamlı içerikler sunuldu. Etkinlikte özellikle diksiyon, doğru telaffuz, empati kurma, stres yönetimi, ikna ve hitabet gibi konular ele alındı.

Yolcu ilişkileri ve stres yönetimi vurgusu

Uygulamalı örneklerin yer aldığı eğitimde, şoförlerin halkla ilişkilerde daha yapıcı ve pozitif bir tutum sergilemeleri hedeflendi. Ayrıca, yoğun iş temposunun oluşturduğu stresle başa çıkma yöntemleri üzerinde duruldu. Eğitmen Bilal Zemin, stresin fiziksel ve psikolojik etkilerine dikkat çekerken, şoförlerin çalışma hayatlarında daha bilinçli ve sabırlı olmalarının önemine değindi.

Katılım ve ilgi yoğundu

Adıyaman Belediyesi personelinin yoğun ilgi gösterdiği eğitimde, katılımcılar eğitmen Zemin’e çeşitli sorular yöneltti. Eğitim süresince interaktif yöntemler kullanılarak katılımın artırılması sağlandı. Belediye yetkilileri, bu tür eğitim programlarının hizmet kalitesini artırmakla birlikte personelin kişisel gelişimine de katkı sunduğunu belirtti.

Sürekli eğitim planı

Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaş memnuniyetini ön planda tutan bir hizmet anlayışıyla hareket edildiği belirtilerek, benzer eğitim çalışmalarının farklı birimlerde de sürdürüleceği ifade edildi.

Kaynak : PHA