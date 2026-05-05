İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gaziantep ve Şanlıurfa’da etkili olan yağış ve fırtına sonrası başlatılan çalışmalar kapsamında iki ile toplam 150 milyon liralık kaynak aktarıldığını duyurdu. Afet sonrası ihtiyaçların karşılanması ve hasarların giderilmesi amacıyla gönderilen destekle birlikte bölgede yürütülen çalışmaların hızlandırılması hedefleniyor.

Gaziantep Ve Şanlıurfa’ya Destek

Bakan Çiftçi, yapılan planlama doğrultusunda Gaziantep Valiliği emrine 100 milyon lira, Şanlıurfa Valiliği emrine ise 50 milyon lira gönderildiğini açıkladı.

Afet Sonrası Çalışmalar Sürüyor

Açıklamada, etkili yağış ve fırtınanın yol açtığı hasarların giderilmesi için gerekli tedbirlerin hayata geçirildiği belirtildi.

İhtiyaçlar İçin Kaynak Ayrıldı

Gönderilen ödeneğin, afet sonrası ortaya çıkan acil ihtiyaçların karşılanması ve yaraların sarılması amacıyla kullanılacağı ifade edildi.