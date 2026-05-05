Adıyaman’da bir evde sobanın yakılmak istendiği sırada meydana gelen patlama paniğe yol açtı. Olay, merkez Kayalık Mahallesi 2410 Sokak’ta bulunan bir evde yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle sobanın tutuşturulması sırasında aniden patlama meydana gelirken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Patlama sonrası evde maddi hasar oluştu.

Patlama Korkuya Neden Oldu

Edinilen bilgilere göre sobayı yakmak isteyen vatandaşın müdahalesi sırasında yaşanan patlama, çevrede kısa süreli hareketliliğe neden oldu.

Ekipler Olay Yerine Sevk Edildi

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, patlama sonrası çıkan yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangın Söndürüldü

Ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın tamamen söndürülürken, evde oluşan hasarın tespitine yönelik inceleme başlatıldı.

Soruşturma Başlatıldı

Olayın nedenine ilişkin inceleme sürerken, yetkililer tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.