Adıyaman’da akademik düzeyde önemli bir etkinlik düzenleniyor. Adıyaman Üniversitesi tarafından “Sahâbe ve Kardeşlik Hukuku” temasıyla gerçekleştirilecek Uluslararası Sahâbe ve Safvân b. Muattal Sempozyumu, 7-9 Mayıs 2026 tarihleri arasında yapılacak. Farklı ülkelerden akademisyen ve araştırmacıların katılımıyla düzenlenecek programda, sahâbe dönemi ve İslam kardeşlik hukuku çeşitli yönleriyle ele alınacak.

Sempozyumun açılış programı 7 Mayıs 2026 Perşembe günü saat 10.00'da, Adıyaman Üniversitesi Mustafa V. Koç Konferans Salonu'nda yapılacak. Açılış konferansını Prof. Dr. Halis Aydemir verecek. Programın ev sahipliğini ise Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş üstlenecek.

Yetkililer, sempozyumun sahâbe kültürü ve İslam medeniyetinin temel değerlerinin anlaşılmasına katkı sunmasını hedeflediklerini belirterek, tüm ilgilileri açılış programına davet etti.

Kaynak : PERRE