Adıyaman’da mesleki ve teknik eğitim alanında yürütülen çalışmalar kapsamında öğrencilerin üretim ve beceri odaklı eğitim süreçleri kamuoyuna yansıtıldı. “Atölyeden Geleceğe” temasıyla hazırlanan çalışmada, meslek liselerinde eğitim gören gençlerin atölyelerde gerçekleştirdiği uygulamalı eğitimler özel bir kliple paylaşıldı. Öğrencilerin aktif katılımıyla ortaya çıkan projeler, eğitim sürecinin sahadaki karşılığını ortaya koyarken, üretim temelli öğrenme modeli öne çıktı.

Ahilik kültüründen ilham alan öğrencilerin; üretkenlik, iş birliği ve sorumluluk bilinci gibi değerleri benimsediği vurgulandı. Bu değerlerin, 19 Mayıs ruhuyla harmanlanarak geleceğe taşındığına dikkat çekildi.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü, mesleki ve teknik eğitimin yalnızca bir öğrenim süreci değil, aynı zamanda toplumsal kalkınmanın temel taşlarından biri olduğunu belirterek, 'Marifetli gençlik maarifin kalbinde yetişir. Gelecek onların ellerinde' mesajını paylaştı.

