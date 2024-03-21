Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Zülfü Yıldız’ın yürütücülüğünü yaptığı “Montivipera Wagneri (Vagner Engereği) Zehrinin Proteomik Karakterizasyonu ve Potansiyel Antikanser Etkinliğinin Araştırılması” başlıklı proje, “TÜBİTAK 1001 – Deprem Bölgesi Üniversiteleri Özel Çağrısı-BİNBİRÇABA” kapsamında 30 ay süreyle 1 milyon 650 bin TL bütçe ile desteklenmeye değer görüldü.

Proje kapsamında; ülkemizdeki endemik Vagner Engereği’nin zehir içeriği belirlenerek, yeni proteinlerin keşfi ve antikanser özellikleri araştırıldıktan sonra biyoteknolojik kullanım potansiyelinin ortaya konulması hedefleniyor.

Projeye ilişkin açıklamalarda bulunan Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Mehmet Zülfü Yıldız, “Ülkemizdeki biyoçeşitlilik milli servetimizdir. Bu biyoçeşitlilik içinde ülkemize özgü olan endemik türlerin ayrı bir önemi vardır. Yılan zehirleri oldukça komplike ve yüzden fazla madde içermektedir. Yılan zehirleri birçok biyoaktif polipeptit bulundurması bakımından geçmişten günümüze kadar birçok araştırmaya konu olmuştur. Bulundurdukları birçok farklı protein grubu sayesinde toksik etki oluşmakta ve yeni biyoteknolojik ürünlerin geliştirilmesi için önemli kaynak sunmaktadır. Yılan zehirlerinde bulunan protein ve peptitler model alınarak çeşitli ilaçlar ve tanı ürünleri geliştirilmiştir. Kanser, yıllardır süren araştırmalara rağmen hala günümüzün en önemli sağlık problemlerinden biridir. Bu nedenle kemoterapötik yeni ilaç etken maddelerinin keşfi ile ilgili çalışmalar günümüzde devam etmektedir. Yılan zehri protein ve peptitlerinin önemli özelliklerinden biri de antikanser aktiviteleridir. Günümüze kadar birçok türün antikanser etkinliği “İn Vivo ve İn Vitro” yöntemleriyle ortaya konmuştur. Bu konuda özellikle engerek zehirleri ön plana çıkmaktadır. Bu proje ile endemik olan Vagner Engeriği’nin zehir karakterizasyonu sağlanarak içeriği belirlenecek ve özellikle “Ovaryum Kanseri” üzerinde etkili olabilecek maddeler araştırılacaktır.” şeklinde konuştu.

Projede Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Naşit İğci, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Suna Karadeniz Saygılı ve Iğdır Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Bahadır Akman araştırmacı olarak yer almakta, genç bilim insanlarını desteklemek amacıyla 1 doktora sonrası araştırıcı ve 2 yüksek lisans öğrencisinin bursiyer olarak çalışmalara destek vermesi öngörülmektedir.

Kaynak : PHA