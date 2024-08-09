Filenin Sultanları’nın İtalya ile finale çıkma mücadelesini, Adıyaman Belediyesi tarafından Eğriçay Parkı’nda kurulan dev ekrandan takip eden Adıyamanlılar, maç boyunca büyük heyecan yaşadı.

Filenin Sultanları'nın büyük bir mücadele ortaya koymasına rağmen rakibine 3-0 mağlup olmaktan kurtulamadığı maç sonunda büyük üzüntü yaşayan Adıyamanlılar, her şeye rağmen yarı finale kadar yükselen milli takımın tüm oyuncularını coşkuyla alkışlayıp desteklerini esirgemediler.

Maç sonrası duygularını dile getiren vatandaşlar, bu heyecanı ve gururu Adıyaman'da yaşamalarını sağlayan Adıyaman Belediyesi'ne teşekkür ederek, belediyenin bu tür organizasyonları devam ettirmesi yönünde temennilerini iletti.

Kaynak : PHA