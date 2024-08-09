Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 9 vatandaş hayatını kaybetti, 26 vatandaş ise yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde bir yolcu otobüsünün henüz bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu gerçekleşti.Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildiği bildirildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumu ağır olan bazı yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza nedeniyle kara yolu bir süre trafiğe kapatıldı ve bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Kazanın sebebiyle ilgili incelemeler sürerken, yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak : PHA