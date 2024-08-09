SARD Türkiye Temsilcisi Muhammet Azizoğlu, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’yi makamında ziyaret ederek, deprem sonrası yürütülecek çalışmaları masaya yatırdı. Görüşmenin ardından, Adıyaman genelinde gerçekleştirilecek faaliyetlerin koordinasyonunu ve uygun alanlarda uygulanmasını hedefleyen 24 aylık bir iş birliği protokolü imzalandı.

Başkan Tutdere: “SARD’a Teşekkürlerimi Sunuyorum”

Protokol hakkında değerlendirmelerde bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman’da çeşitli faaliyetlerde bulunan SARD ile anlamlı bir iş birliği protokolü imzaladık. Bu anlaşma, Adıyaman genelinde yapılacak faaliyetlerin daha uyumlu ve etkili bir şekilde yürütülmesini sağlayacak. SARD’a sundukları desteklerden ötürü teşekkür ediyorum," şeklinde konuştu.

SARD Temsilcisi Azizoğlu: “Bu Anlamlı Protokolün Parçası Olmaktan Mutluyuz”

SARD Türkiye Temsilcisi Muhammet Azizoğlu ise yaptığı açıklamada, Adıyaman’da böylesine önemli bir protokolün tarafı olmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. Azizoğlu, "Bu iş birliğine katkı sunmamıza olanak sağlayan Başkan Tutdere ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum," dedi.

Öte yandan 2012 yılında kurulan ve insani yardımın yerelleştirilmesini savunan SARD, çatışma ve doğal afetlerden etkilenen insanların dayanıklılığını ve öz-yeterliliğini artırmayı amaçlayan bir sivil toplum kuruluşu olarak biliniyor. Adıyaman Belediyesi ile imzalanan bu protokol, kentte deprem sonrası toparlanma sürecine önemli katkılar sunmayı hedefliyor. İş birliği çerçevesinde, gıda güvenliği, barınma, su ve sanitasyon gibi kritik alanlarda çalışmalar yürütülecek.

Kaynak : PHA