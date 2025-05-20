Ankara’daki Adıyamanlılar Geleneksel Piknikte Buluştu

Pikniğe, Yargıtay ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Üyesi Mahmut Akgün ile Yargıtay Üyesi Hamit Yelken de katılarak etkinliğe destek verdi ve vatandaşlarla sohbet etti.

Kültür, Dayanışma ve Anılar Bir Arada

Etkinlikte çocuklar ve gençler için çeşitli yarışmalar, oyunlar ve turnuvalar düzenlenirken, katılımcılar gün boyunca Adıyaman kültürünün sıcak atmosferinde buluştu. Çiğköfte ikramı ve yerel müzikler, piknik alanında samimi bir ortam oluşturdu.

Adıyamanlılar Vakfı Ankara Şube Başkanı Mehmet Akgün, programda yaptığı konuşmada organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

“Birlik ve beraberliğimizi pekiştiren bu güzel günde emeği geçen herkese gönülden teşekkür ederim. Özellikle çiğköfte ve ikramlarıyla katkı sağlayan kıymetli hemşehrimiz Ramazan Bilgin’e; organizasyonda büyük özveriyle çalışan Osman Doğan, Abdurrahman Uçar, Yasin Fırat ve Mehmet Beket’e; yer tahsisi ve kahvaltılık temininde destek veren Hüseyin Duran ve Ramazan Oruç’a şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca, sazı ve sözüyle programımıza renk katan Zeynel Gül’e, elektrik ihtiyacımızı karşılayan Mehmet Bali’ye, Öğrenci Temsil Heyetimize, tüm gönüllü öğrencilerimize ve katkı sunan yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum.”

Depremde Hayatını Kaybeden Öğrenciler Unutulmadı

6 Şubat depremlerinde yaşamını yitiren öğrenciler anısına düzenlenen Murat Akgün Futbol Turnuvası ve Sıdıka Yılmaz Voleybol Turnuvası ise duygusal anlara sahne oldu. Turnuva şampiyonları takdirle karşılanırken, düzenlenen bilgi yarışmasında başarı gösteren öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi.

Etkinliğin anlamlı köşelerinden biri de, çocuklara kitap dağıtımı oldu. Yönetim kurulu üyesi Ramazan Demiral tarafından temin edilen hediyelik kitaplar minik katılımcılara armağan edilerek sevinçlerine ortak olundu.

“Birlikteliğin Güçlü Bir Simgesi”

Adıyamanlılar Vakfı Ankara Şubesi tarafından organize edilen bu özel etkinlik, sadece bir piknik buluşması olmanın ötesine geçerek hemşehri dayanışmasının, kültürel aktarımın ve toplumsal hatıraların yaşatıldığı anlamlı bir buluşma olarak hafızalara kazındı.

Kaynak : PHA