Bunlar da ilginizi çekebilir

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki hemşehri derneklerinin tanışıp kaynaşması amacıyla futbol turnuvası düzenledi. Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın organize ettiği Dikkat Çekti Kocaeli Sivaslılar Derneği ile Kocaeli Adıyamanlılar Derneği karşı karşıya geldi. Kocaeli Adıyamanlılar Derneği Başkanı Sinan Yılmaz Kaptanlığında, Adıyamanlılar’ın 11-3’lük galibiyetiyle son bulurken Adıyamanlılar’ın karşılaşmaya göğüslerinde Filistin bayrağı ile çıkması dikkat çekti.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.