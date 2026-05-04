Eskişehir’de yaşayan Adıyamanlılar, düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte hemşerilik bağlarının güçlendirilmesi, kültürel değerlerin yaşatılması ve dayanışma kültürünün önemi ele alındı. Eskişehir Adıyamanlılar Kültür, Tanıtım ve Yardımlaşma Derneği tarafından organize edilen programda, farklı kesimlerden çok sayıda davetli buluştu.

Derneğin çalışma grupları tarafından organize edilen programda; Adıyaman'ın tarihsel süreci, gastronomi zenginliği, Perre Antik Kenti'nin önemi, sivil toplum kuruluşlarının toplumdaki rolü ile dayanışma ve yardımlaşmanın etkileri ele alındı. Ayrıca aile yapısı ve toplumsal değerler üzerine de değerlendirmelerde bulunuldu.

Kahvaltı programına; Eskişehir Tugay Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, Eski Adıyaman ve Eskişehir Valisi Kadir Çalışıcı, Eskişehir Vali Yardımcısı Abdülhamid Karaca, Eskişehir Başsavcı Vekili Mehmet Özel, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Eskişehir Savcısı Muhammed Uçar, Hâkim Aykut Ömer Özdoğan, Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yılmaz Arı, iş insanı Erdoğan Ercan, Yarbay Mehmet Yılmaz, Ümit Hastanesi Başhekimi Şafak Yıldız, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Vural Fidan, Atatürk Ortaokulu Müdürü Abdülvehap Eyidir, Jandarma Üsteğmen Barış Durmuş, Türk Hava Kurumu Eskişehir Şube Başkanı Gökhan Çalışkan, Sarar Protokol Müdürü Alaaddin Çoban, emekli bölge müdür yardımcısı Nazım Kahraman, Eskişehir Demirspor Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Altın, Eskişehir Erzurumlular Dernek Başkanı Abdulbaki Tekin, Eskişehir Ardahanlılar Dernek Başkanı Bahattin Çoban ile çok sayıda STK temsilcisi ve Adıyamanlı vatandaş katıldı.

Programda konuşan Dernek Başkanı Mehmet Sait Göksu, gurbette yaşayan Adıyamanlıların birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesinin önemine dikkat çekerek, 'Bu tür organizasyonlar hem kültürümüzü yaşatmak hem de hemşerilik bağlarımızı güçlendirmek adına büyük önem taşımaktadır. Katılım sağlayan tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Adıyaman ve Eskişehir'de Valilik görevinde bulunan Kadir Çalışıcı Adıyaman'la ilgili çalışmalarını ve anılarından bahsetti.

Katılımcılar da yaptıkları değerlendirmelerde, sivil toplumun toplum hayatındaki önemine vurgu yaparak, dayanışma ruhunun güçlenmesinin toplumsal birlikteliğe büyük katkı sunduğunu belirtti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen program, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. Eskişehir'de yaşayan Adıyamanlıları bir araya getiren bu anlamlı buluşma, birlik ve beraberlik mesajlarıyla hafızalarda yer etti.

