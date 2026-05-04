Adıyaman’da akşam saatlerinde yaşanan elektrik kesintisi, kent genelinde birçok mahalle ve yerleşim yerini etkiledi. Aniden yaşanan kesintiyle birlikte şehir merkezinde ve bağlı bölgelerde aydınlatma ile birlikte birçok elektronik sistem devre dışı kaldı. Kesintinin etkili olduğu geniş alan nedeniyle vatandaşlar günlük yaşamda aksaklıklar yaşadı. Özellikle son dönemde benzer kesintilerin artması, kentte yaşayanların tepkisini beraberinde getirdi.

Birçok Bölge Etkilendi

Kesintiden Adıyaman merkez başta olmak üzere Altınşehir Mahallesi ile birlikte Ahmethoca, Akçalı, Ataköy, Bağdere, Büyükkırıklı, Çamyurdu, Çat Deresi, Çimen, Dardağan, Durukaynak, Gönlütepe, Göztepe, İncekoz, Karaağaç, Kayaönü, Kındırali, Kuşakkaya, Oluklu, Tekpınar, Ulubaba, Uzunköy, Kelömer, Yaylakonak Belediyesi merkez, Zivar, Yazıbaşı ve Yeşiltepe bölgelerinde elektrik kesildi.

Günlük Hayat Etkilendi

Kesinti nedeniyle ev ve iş yerlerinde aydınlatma sağlanamazken, elektronik cihazlar da kullanılamadı. Vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Vatandaşlardan Tepki

Son dönemlerde kesintilerin arttığını dile getiren vatandaşlar, elektrik dağıtım şirketine tepki gösterdi. Yaşanan sorunun bir an önce giderilmesini isteyen vatandaşlar, yetkililerden çözüm beklediklerini ifade etti.