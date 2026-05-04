Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde gece saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına, köyde hasara neden oldu. Aşağı Azaplı köyünde yaşanan olayda, kuvvetli rüzgarın etkisiyle çok sayıda ağaç ve bahçe duvarı devrildi. Sabah saatlerinde ortaya çıkan manzara, köyde hasarın boyutunu gözler önüne serdi.

Ağaçlar Ve Duvarlar Devrildi

Şiddetli rüzgar nedeniyle köy genelinde birçok ağaç kökünden sökülürken, bazı bahçe duvarlarında da yıkılmalar meydana geldi.

Mezarlıkta Hasar Oluştu

Devrilen ağaçların bir kısmı köy mezarlığına düşerek mezarlarda hasara neden oldu. Durumu fark eden köylüler yetkililere haber verdi.

İnceleme Ve Çalışma Başlatıldı

Fırtınanın ardından bölgede hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Kaymakam Kadir Algın’ın köyde incelemelerde bulunduğu, zarar gören alanların onarımı için çalışmaların sürdüğü bildirildi.