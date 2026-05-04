Adıyaman’da eğitim alanındaki çalışmaların ele alındığı haftalık değerlendirme toplantısı, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun başkanlığında gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen toplantıda, kent genelindeki eğitim-öğretim faaliyetleri ve okulların mevcut durumu masaya yatırıldı. Toplantıya müdür yardımcıları ile şube müdürleri katılırken, sahadaki uygulamalar ve yürütülen çalışmalar detaylı şekilde değerlendirildi.

Birim Çalışmaları Değerlendirildi

Toplantıda ayrıca birim yöneticileri, sorumluluk alanlarındaki çalışmalar hakkında bilgi sundu. Yürütülen projeler, devam eden faaliyetler ve planlanan çalışmalarla ilgili detaylı değerlendirmeler yapıldı.

İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, koordinasyon toplantılarının düzenli olarak devam edeceğini ve eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak : PERRE