Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, 20 ilden 63 erkek 39 kadın olmak üzere toplamda 102 sporcunun katılmış olduğu Doğu ve Güneydoğu Takımlar Tenis Şampiyonasına katılan Adıyaman Gençlik ve Spor Kulübü takımının şampiyon olduğunu söyledi.

Adıyaman'ı ulusal arenada temsil eden Gençlik ve Spor Kulübü Tenis kadın takımı sporcuları elde ettikleri bu önemli başarıdan dolayı tebrik eden İl Müdürü Fikret Keleş; ”Hangi branş olursa olsun bizler gençlerin ve öğrencilerimizin mutlaka spor yapmaları ve eğitimleri ile paralel olarak kendilerini geliştirmelerini destekliyoruz. Tüm branşlarda sporcuların yetiştiğini ve elde ettikleri derecelerle ilimize altın madalya kazandırdıklarını düşünecek olursak sonuç hepimizi çok mutlu ediyor. Elde ettiği başarılarla bizleri mutlu eden sporcularımızı ve antrenörümüzü kutluyor başarılarının devamını diliyorum” dedi.



Kaynak : PHA