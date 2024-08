24-29 Ağustos 2024 tarihlerinde Bitlis Eren Üniversitesi’nde Sultan Alparslan Malazgirt Zaferi 1071 anısına düzenlenen Minikler ve Yıldızlar Türkiye Muaythai Şampiyonası’na Türkiye genelinde 575 sporcu katıldı. Şampiyonda minikler bayanlarda sporcumuz 60 kg kategorisinde Özlem Yanak birinci oldu. Yıldız erkekler 44 kg kategorisinde Muhammed Kurt ise üçüncü oldu.

Sporcularını tebrik ettiğini ifade eden Muaythai Milli Takım Antrenörü Kenan Tanağardı, “Bu sezon muaythai dalında başarı üstüne başarılar elde ettik. Bölge şampiyonalarında 6 altın, Türkiye’de 6 şampiyon ve Avrupa’da 2 şampiyon olmak üzere toplamda 14 şampiyon çıkardık. Kahta’da muaythai sporuna olan ilgi her geçen gün artmaktadır. Fakat maddi imkanlarımız elvermediği için başarı çıtamızı yükseltemiyoruz. Şayet maddi imkanlarımız elverse ve bizlere destek olunursa başarılı sporcu sayımız her yıl artacaktır ve neden dünya çapında bir başarı Kahta’dan çıkmasın diyoruz. Ben tekrardan sporcularımızı tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum. Her zaman bizlere madden ve manen destek olan Kahta Kaymakamımız Muhammed Üsame Soysal’a, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Fikret Keleş'e, Gençlik ve Spor İlçe Müdürümüz Mustafa Çiçek’e desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Kaynak : PHA