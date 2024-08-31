30 Ağustos Zafer Bayramı'nı fırsat bilen yerli turistler 1987 yılında UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası kapsamına alınan ilk kültürel miras alanı olan Nemrut Dağ ziyaretçi akınına uğradı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nı fırsat bilen yerli turistler, güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer olarak bilinen 2206 metre rakımlı Kommagene Krallığı’na ait 50 metre yüksekliğinde, 150 metre çapındaki Tümülüs ve dev heykellerin bulunduğu, Nemrut Dağı'na tırmanarak anı ölümsüzleştirdiler.



Kaynak : PHA